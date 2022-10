Taleraktion in Verl - sammeln, kleben, gewinnen

Verl (gl) - Der Verler Taler ist wieder da. In diesem Jahr kommt er grün daher. „Passend zum Klimathema der Stadt“, sagt Munna Shah von der Verler Werbegemeinschaft.

Vom 23. Oktober bis zum 10. Dezember können die Verler also wieder sammeln und kleben. 30 Taler werden benötigt, um ein Heft zu füllen und an der Auslosung teilzunehmen. „Dieses Jahr gibt es sogar sechs statt drei Hauptgewinne, insgesamt werden wir 120 Gutscheine auslosen“, so Shah weiter.

Endauslosung am 11. Dezember

Am 13. und 27. November werden je 20 Gutscheine à 25 Euro in Zwischenziehungen ausgegeben. „Aber keine Sorge, die Gewinner wandern auch wieder in den Topf für die große Endauslosung am 11. Dezember“, nimmt Shah gleich die Sorgen mancher Gewinner vorweg.

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, die Taler gibt es bei 55 Händlern in der Verler Innenstadt. „Wichtig ist, dass die Hefte richtig ausgefüllt werden, sonst können sie leider nicht an der Auslosung teilnehmen“, betont Jens Niederschulte, erster Vorsitzender der Verler Werbegemeinschaft.