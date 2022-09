Teilnehmer testen in Verl ihre Alltags-Fitness

In sechs Kategorien können Teilnehmer des Alltags-Fitness-Tests ihre Leistungsfähigkeit überprüfen.

Verl (gl) - Körperliche Fitness ist auch im Alltag wichtig. Besonders mit zunehmendem Alter gilt: Je fitter man ist, desto länger lassen sich Selbstständigkeit und Mobilität erhalten. Darüber informiert die Stadt Verl in einer Mitteilung. Bei einem Alltags-Fitness-Test könnten jetzt alle Interessenten ab 60 Jahren testen, wie es um ihre Fitness bestellt sei.

Test wurde explizit für die Alltagsgruppe Ü60 entwickelt

Sie erhielten außerdem Tipps, was sich gegebenenfalls noch verbessern lasse. Dazu laden für Montag, 26. September (15 bis 17.30 Uhr), die Stadt, der TV Verl und der Kreissportbund Gütersloh ein. Treffpunkt ist der Gemeinschaftsraum/das Foyer des TV Verl (St.-Anna-Straße 34a). Der Alltags-Fitness-Test wurde speziell für Menschen ab 60 Jahren entwickelt.

Er umfasst sechs einfache, aber alltagsnahe Übungen, die Aufschluss über den aktuellen Fitnessstand geben. Überprüft werden die Arm- und Beinkraft, Ausdauer, Hüft- und Schulterbeweglichkeit sowie die Geschicklichkeit. Die Übungen dauern insgesamt etwa 15 Minuten und können in Alltagskleidung durchgeführt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hier können sich Interessenten anmelden

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Organisatoren um Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder unter 05246/9364747 (TV Verl) gebeten. Die Testung erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Im Anschluss an den Test bekommt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine individuelle schriftliche Auswertung, Trainingstipps und Empfehlungen.

Der Einlass startet um 14.30 Uhr. Ab 15 Uhr steht eine Einführung in den Alltags-Fitness-Test auf dem Programm, bevor um 15.30 Uhr die Tests beginnen. Im Rahmenprogramm gibt es Kaffee und Kuchen.