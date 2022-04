Thorsten Herbst wird Erster Beigeordneter in Verl

Verl (ack) - Derzeit ist Thorsten Herbst nur kommissarisch der Vertreter von Bürgermeister Michael Esken als Chef der Verwaltung, ab 1. Mai auch dauerhaft. Der Stadtrat hat am Dienstagabend mehrheitlich dafür gestimmt, Thorsten Herbst (48) zum Ersten Beigeordneten zu bestellen. Er tritt die Nachfolge von Heribert Schönauer an, der Ende vergangenen Jahres ausgeschieden war.

Bei seiner Bestellung zum Ersten Beigeordneten gab es nur eine Gegenstimme: von Paul Hermreck (FWG). Die anderen Fraktionen trugen den Vorschlag von Bürgermeister Michael Esken, Thorsten Herbst fest zu seinem Stellvertreter zu machen, mit.

2023 läuft der Vertrag aus

2015 war Thorsten Herbst vom Stadtrat für acht Jahre zum Beigeordneten gewählt worden – gegen den Willen des damaligen Bürgermeisters Paul Hermreck übrigens. Herbst hatte die Nachfolge von Franz Berenbrinker angetreten. Am 1. Januar 2016 trat er seine Stelle im Verler Rathaus an. Bis Ende 2023 läuft sein Vertrag in Verl. Herbst war vorher Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung bei der Stadt Beckum gewesen.

Er stammt aus Willebadessen im Kreis Höxter und studierte Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund. Ab 1999 arbeitete er bei der Stadt Steinheim im Kreis Höxter. Zunächst war er dort Sachbearbeiter im Fachbereich Planen und Bauen, später stellvertretender Fachbereichsleiter. Berufsbegleitend studierte Thorsten Herbst Betriebswirtschaftslehre am Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung an der Fernuniversität Hagen.