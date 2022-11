Tim ist 13 und sucht seinen Lebensretter

Tim ist 13 zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Nun sucht er dringend einen Stammzellenspender. Auch der SC Verl startet eine Aktion.

Tim ist 13, liebt Lego Technic, zockt Minecraft, spielt leidenschaftlich gern Klavier und möchte ins Disneyland und nach New York reisen. Doch Tim ist an Leukämie erkrankt – erneut. Jetzt ist er dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen.

Erste Diagnose 2020

Die erste Diagnose kam Ende 2020. „Nach einem Jahr intensiver Chemotherapie galt Tim als geheilt“, sagt sein Onkel Heinrich Schmidtgal, der bis 2007 für den SC Verl Fußball spielte. „Jetzt aber hatte er einen Rückfall.“ Aktuelle gehe es Tim „ganz okay“, sagt Schmidtgal.

„Sein Wohlbefinden ist zyklisch. Er hatte auch schon sehr schlechte Phasen.“ Momentan ist er zuhause. Für die intensive Chemotherapie muss Tim immer wieder für ein paar Tage ins Krankenhaus. „Wenn es ihm gut geht, also keine Nebenwirkungen auftreten, darf er nach Hause. Aber schon bei leichtem Fieber bleibt er unter Beobachtung im Krankenhaus.“

Bereits über 1000 Registrierungen

Familie und Freunde tun alles, um gemeinsam mit der DKMS auf die Registrierung als Spender aufmerksam zu machen. „Wir haben ein Team gebildet, um die Menschen auf allen Kanälen zu erreichen“, erklärt Heinrich Schmidtgal. Erfreulich sei, dass der Einsatz bereits Erfolge zeigt. Tims Instagramprofil, das unter timbrauchtdich.dkms angelegt wurde, wird mehrfach geteilt.

Auch von Seiten mit großer Reichweite in ganz Deutschland. „Seitdem die Seite online ist, haben sich bereits mehr als 1000 Menschen neu registriert. Das freut uns total. Denn so steigt ja auch die Chance, dass für weitere Erkrankte vielleicht endlich der genetische Zwilling gefunden wird.“

Familienvater bekommt zusätzliche Urlaubstage

Denn das ist der größte Wunsch von Tim und seiner Familie: „Tim hat seine ganze Zukunft noch vor sich. Er möchte sich wieder mit seinen Freunden treffen, Youtube-Videos drehen, Disneyland Paris sehen und nach New York reisen. Sein Leben ist voller Träume. Deswegen: Lasst euch registrieren. Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter für Tim und andere Patienten gefunden werden. Wir danken euch von Herzen“, so rufen sie zur Registrierung auf.

Bereits 2020 erfuhr die Familie viel Unterstützung. Damals spendete jeder Mitarbeiter Tims Vater Eduard Schmidtgal einen Urlaubstag. Vom Chef der Firma Düspohl Maschinenbau gab es sogar 21 Zusatztage. Die Hoffnungen liegen nun erneut auf viel Unterstützung, um Tims Traum vom Weihnachten zuhause zu verwirklichen.

SC Verl plant Registrierungsaktion beim Heimspiel

Menschen, die sich als Spender registrieren wollen, können das Registrierungs-Kit unter www.dkms.de/tim anfordern.

Unterstützung bekommen Tim und seine Familie vom SC Verl – der ehemaligen Wirkungsstätte seines Onkels. Pressesprecher Norbert Meyer kündigt im Gespräch mit dieser Zeitung für das Heimspiel gegen Wiesbaden am Samstag, 12. November, eine Registrierungsaktion im Stadion an: „Ab 12.15 Uhr können sich dort alle, die wollen, am Stand der DKMS direkt registrieren. Wir hoffen natürlich auf viele Unterstützer.“

„Stäbchen rein, Spender sein“

Gerade aufgrund der persönlichen Beziehungen zwischen dem Verein und Heinrich Schmidtgal sei der SC Verl sofort bereit gewesen, den Platz für den Stand der DKMS bereitzustellen.

„Es geht ganz einfach: Stäbchen rein, Spender sein“, zitiert Meyer den Leitspruch der Organisation und hofft auf viele Besucher, die sich spontan registrieren wollen, um Menschen weltweit zu helfen.

Doch wer darf sich registrieren? „Grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, der seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat“, informiert die DKMS auf ihrer Internetseite.

Mehr als 100 000 Stammzellspenden weltweit

17-Jährige dürften zwar noch nicht spenden, würden aber automatisch mit der Volljährigkeit in der Spenderdatei aktiviert. Menschen, die chronisch erkrankt sind oder Medikamente einnehmen, sollten Rücksprache mit der DKMS halten.

Die DKMS vermittelt weltweit seit 1991 sogenannte genetische Zwillinge – also passende Spender – mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. Bisher konnte die Organisation mehr als 100 000 Stammzellspenden für Menschen in 57 Ländern vermitteln. Weltweit seien mittlerweile mehr als 11,5 Millionen potenzielle Spender registriert.