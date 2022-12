Trinkwasserpreise steigen in Verl um zehn Prozent

Ab dem 1. Januar ist es so weit. Dann zahlen Haushalte in Verl mehr für ihr Trinkwasser. Der Preis steigt um 16 Cent pro Kubikmeter.

Verl (gl) - Die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG (WVV) erhöht erstmals seit sieben Jahren die Preise für ihr Trinkwasser. Höhere Bezugskosten von Trinkwasser der Vorlieferanten, aber auch die Entwicklung anderer Vorkosten machen eine Anpassung um rund zehn Prozent notwendig, heißt es in der Ankündigung des Unternehmens. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar.

Sieben Jahre konnten die Trinkwasserpreise stabil gehalten werden. „Die steigenden Kosten beim Einkauf von Trinkwasser aber auch die Entwicklung der Betriebsführungskosten machen eine Anpassung jetzt notwendig“, erläutert Dennis Banze, Geschäftsführer der WVV, den Schritt. Die Wassergewinnung und Verteilung seien sehr energieintensiv. Daher hätten die drastischen Preissteigerungen beim Stromeinkauf auch auf die Wasserversorgung in Verl Einfluss. Aber auch die Aufwendungen für die Netzerneuerung, Instandhaltung und Betriebsführungen seien stark angestiegen.

22 Euro mehr im Jahr für Drei-Personen-Haushalt

Für einen typischen Drei-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Verbrauch von rund 136 Kubikmetern pro Jahr erhöhten sich die monatlichen Kosten laut Mitteilung um zirka 1,80 Euro beziehungsweise 22 Euro im Jahr jeweils brutto inklusive sieben Prozent Mehrwertsteuer. Der Wasserpreis erhöht sich um 16 Cent je Kubikmeter.

„Bei der Preisveränderung verzichten wir auf die Weitergabe von Teilen der gestiegenen Kosten, um die Wasserpreiserhöhung so gering wie möglich zu halten“, heiß es in dem Schreiben. „Wir sind uns der aktuellen Belastung der Haushalte in Verl bewusst und verzichten somit auf einen Anteil der geplanten Ergebnisse. Damit tragen wir unseren Teil zur Unterstützung der Bürger in diesen schwierigen Zeiten bei“, wird Bürgermeister Michael Esken (CDU) in dem Schreiben zitiert. Je nach Entwicklung der Kosten in den kommenden Jahren werden die Wasserpreise jährlich kritisch überprüft.

Wasserwerk investiert 2023 eine Million Euro

Die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG hat zum 1. Januar 2021 die Trinkwasserversorgung von der Vereinigten Gas- und Wasserversorgung übernommen. Aufsichtsratsvorsitzender ist Michael Esken. Die WVV pflegt und betreibt das rund 150 Kilometer große Verler Wassernetz. Ebenso investiere das Unternehmen größere Summen für den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit der lokalen Wasserversorgung. Dazu ist laut Mitteilung geplant, im kommenden Jahr rund eine Millionen Euro zu investieren. Der Hauptwasserbezug erfolgt aus dem Wasserwerk Mühlgrund.