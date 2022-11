TV Verl: Mit Volldampf Richtung Schnapszahlgeburtstag

Verl (abb) - Im kommenden Jahr wird der Turnverein (TV) Verl 111 Jahre jung. Nach einer anstrengenden und schweren Corona-Phase soll diese Schnapszahl gebührend gefeiert werden. Mit einem Familienturntag haben sich die Verantwortlichen schon jetzt mit Volldampf in Richtung des außergewöhnlichen Geburtstags begeben.

Beim Turntag geht es auf die Schiene

Die Wortwahl kommt nicht von ungefähr: Der Tag stand im Zeichen einer Eisenbahn-Metapher. Nach der Corona-Zeit nimmt der TV Verl in allen Abteilungen wieder Fahrt auf. Beim traditionellem Turntag für die ganze Familie ging es auf die Schiene.

An zahlreichen Stationen ging es rund um die Eisenbahn. Beteiligt an der Veranstaltung waren einige Abteilungen des Vereins, darunter die Handballer, Judokas, Völkerballer und Tischtennisspieler sowie die Mädchen der Rhythmischen Sportgymnastik, die Ultimate-Frisbee-Abteilung, die Badmintonspieler, die Trampolinspringer und die Elementarturnabteilung, in der zum Beispiel das Kinderturnen zuhause ist.

Kinder fahren durch Schluchten, Tunnel und über Berge

Alle Beteiligten aus den Abteilungen hatten sich bei ihren Stationen viel Mühe gegeben und überzeugten mit Liebe zum Detail. So mussten die vielen Mädchen und Jungen am Ticketschalter Karten für die Eisenbahn lösen. Sie fuhren mit der Bahn durch Schluchten, Tunnel und über Berge.

Die Kinder mussten Kohlen für den Dampfzug sammeln und auch schippen. Außerdem ging es für sie – zumindest sprichwörtlich und im Sinn der Metapher – in eine Werkstatt und in die Waschanlage. An den Stationen wurde geklettert, gehüpft, gerutscht, geworfen und geturnt.

Eigentlich sollte schon der 110. Geburtstag gefeiert werden

Hatten die Kinder zwischen zwei und zehn Jahren alle Stationen geschafft, wurden sie jeweils mit einem Jubiläumsticket für das kommende Jahr belohnt. Der Turnverein Verl wurde 1912 gegründet. „Eigentlich wollten wir schon in diesem Jahr unseren 110. Geburtstag feiern“, sagt die Vorsitzende Margret Pollmeier.

Aber angesichts der Corona-Krise sei man noch vorsichtig gewesen. Nun soll das Jubiläum im kommenden Jahr nachgeholt werden. Im Schnapszahljahr will der TV Verl nach der Pandemie wieder richtig durchstarten und feiern. Pollmeier: „Es wird 2023 in jedem Monat eine Aktion vom Turnverein geben. Wir haben viel vor.“

Der größte Verein im Kreis Gütersloh

Die Verler könnten sich schon jetzt auf ein sportliches Jubiläumsjahr freuen. Laut Margret Pollmeier habe auch der Turnverein Verl unter der Corona-Krise gelitten. „Wir haben in der Zeit acht Prozent unserer aktiven Mitglieder verloren“, sagt die Vorsitzende. Aber man sei nun auf einem guten Weg und kratze wieder an der Marke von 3000 Mitgliedern.

Damit ist der TV Verl weiterhin der mit Abstand größte Sportverein im Kreis Gütersloh. Auf die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer konnte Pollmeier sich während des Familienturntags einmal mehr verlassen.

Verpflegung für Kinder und Eltern im Bordrestaurant

Sie halfen nicht nur an den einzelnen Stationen der sportlichen Eisenbahnfahrt, sondern auch im „Bordrestaurant“. In der Caféteria konnten sich die aktiven Kinder und ihre Eltern mit Kaffee, Kuchen und mit heiß begehrten Waffeln stärken.