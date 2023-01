Ufo-Alarm und Verbrecherjagd beim Familienkino in Verl

Intergalaktischer Erstkontakt: Im Film „Shaun das Schaf – UFO-Alarm“ tun sich für den Filmhelden ungeahnte Möglichkeiten auf, um den Bewohnern seiner Heimatstadt Mossingham geniale Streiche zu spielen. Er ist am Sonntag, 26. März, in der Bibliothek zu sehen.

Verl (gl) - Mit drei Filmnachmittagen startet das Verler Familienkino in die nächste Spielzeit. Nach der coronabedingten Pause sind ab sofort und bis März Kinder, Eltern und Großeltern eingeladen, gemeinsam spannende Filme zu erleben.

Der Eintritt ist frei

Das Familienkino, zu dem die Stadt Verl in Zusammenarbeit mit dem Gütersloher Bambi-Kino einlädt, findet abwechselnd in der Bibliothek (Hauptstraße 15) und im Alten Bahnhof Kaunitz (Holter Straße) statt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Eingelassen werden Gäste ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Los geht‘s am Sonntag, 15. Januar, in der Bibliothek mit „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“. Im Film verreist Conni zum ersten Mal ohne ihre Familie. Selbstverständlich sind auch ihre Freunde Anna und Simon dabei. Nur Kater Mau darf nicht mit.

Tierverbot kümmert Kater Mau nicht

Im Hotel entdeckt Conni, dass Mau sich als blinder Passagier eingeschmuggelt hat. Das Problem: Haustiere sind dort nicht erlaubt. Conni will Mau verstecken, aber den frechen Kater kümmert das wenig.

Neugierig erkundet er die Umgebung und macht dabei jede Menge Unsinn, für den die Hotelchefin dem Waschbären Oskar die Schuld gibt und ihn deshalb in den Zoo geben will.

Im Februar läuft „Benjamin Blümchen“

Und dann verschwinden auch noch Dinge aus dem Hotel. Conni und ihre Freunde müssen schleunigst handeln: Wird es ihnen gelingen, Oskar zu retten, Mau zu bändigen und auch noch einen Dieb dingfest zu machen?

Zweiter Film ist am Sonntag, 26. Februar, im Alten Bahnhof „Benjamin Blümchen“. Darum geht’s: Otto darf die Ferien mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen im Zoo verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt durch die Sorgen des Zoodirektors, der dringend Geld für Reparaturen im Zoo benötigt. Eine Tombola soll das Problem lösen.

Es droht die Modernisierung des Zoos

Mitten in die Feierlichkeiten platzt der Bürgermeister von Neustadt mit einer Ankündigung heraus: Er hat die gewiefte Zora Zack engagiert, um den Zoo zu modernisieren. Die emsige Fachfrau fackelt nicht lange: Erst wickelt sie Benjamin als künftige Werbefigur um den Finger, dann rollen erste Baukräne an.

Eigentlich hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel. Otto, Benjamin und die Zoobewohner versuchen, ihre Pläne zu ergründen.

Ufo-Alarm in Mossingham

Zum Abschluss ist am Sonntag, 26. März, in der Bibliothek der Film „Shaun das Schaf – UFO-Alarm“ zu sehen. Zum Inhalt: Als eines Tages merkwürdige Lichter am Himmel über Mossingham auftauchen, wissen die Bewohner gar nicht, wie ihnen geschieht.

Shaun das Schaf hat dafür eh keinen Kopf. Er schlägt sich nämlich mit Bitzer herum, der all seine Streiche vereitelt. Als Shaun auf ein außerirdisches Mädchen trifft, das hinter den Ereignissen am Himmel steckt und mit seinem Raumschiff bruchgelandet ist, tun sich neue Möglichkeiten auf, um den Bewohnern von Mossingham geniale Streiche zu spielen.

Zusammen erleben die beiden jede Menge Abenteuer. Doch oberstes Ziel der Alien-Dame ist es, wieder nach Hause zu kommen.