Unruhestifter zündet Mülltonne in Verl an

Verl (ei) - Zwei Mitglieder einer Wohngruppe haben am Samstagnachmittag einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Lindenstraße in Verl ausgelöst. Nach anfänglichen Streitigkeiten wurde einer der beiden Männer mit auf die Polizeiwache nach Schloß Holte genommen. Das missfiel aber offenbar seinem Widersacher, der als Reaktion auf die Festnahme seines Kontrahenten um 13.10 Uhr einen Sammelbehälter für Altpapier entzündete. Zudem trat der Mann mehrmals gegen einen geparkten Pkw, der obendrein durch die abstrahlende Hitze des brennenden Mülleimers beschädigt wurde.

Feuerwehr löscht Brand

Der Löschzug Verl rückte aus, die Feuerwehrleute löschten den Brand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen auch den anderen Mann mit zur Wache. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt soll über die weitere Unterbringung der beiden Männer entschieden werden.

Falscher Alarm am Sonntag

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr musste der Löschzug Verl wiederum ausrücken, diesmal mit der Löschgruppe Sürenheide. Am Zollhausweg wurde ein brennender Container gemeldet. Einen Brand konnten die Einsatzkräfte aber nicht entdecken.