Vatertag ist in Verl der Tag der Freizeitfußballer

Fußballtalente von gestern treffen in Verl auf ambitionierte Fußball-Fans. So beschreiben die Viärlschen Pöhler ihr Traditionsturnier.

Verl (gl) - „Der Hobbyfußball kehrt zurück.“ Zwei Jahre haben sie jetzt warten müssen. Nun veranstalten die Viärlschen Pöhler laut einer Mitteilung wieder ihr Traditionsturnier: den Offensiv Cup 2022. Am Vatertag, 26. Mai, erwarte die Besucher auf dem Fußball-Platz an der Bühlbuschgrundschule in Verl Freizeitfußball vom Allerfeinsten, schreiben die Organisatoren in der Ankündigung.

Dabei sei es egal, ob es sich um eine Hobby-Truppe, einen Skat-Club, eine Tennis- oder Betriebsmannschaft handele – alle Formationen seien willkommen. „Hier kämpfen Fußballtalente von gestern gegen ambitionierte Fußball-Fans, die einfach Spaß am Hobbyfußball haben“, heißt es in dem Schreiben. Angemeldet sind bereits die Teams Nüßing, Bacardi, Spielvereinigung Sürenheide, Verler Sonntagskicker, Eisengießerei Baumgarte, Bosporus Bielefeld, Young Boys Österwiehe und Bolzplatz Brasilianer.

Fünf Feldspieler und ein Torwart

Das Turnier findet auf einem Kleinfeld statt, wobei eine Mannschaft aus einem Torwart und fünf Feldspielern besteht. Zuschauer seien willkommen. Für das leibliche Wohl für Jung und Alt werde selbstverständlich gesorgt. Die Viärlschen Pöhler freuen sich über viele Besucher. Donnerstag, 26. Mai, ab 10.30 Uhr, Fußballplatz am Bühlbusch in Verl.