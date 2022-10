Verbraucherzentrale Verl gibt Tipps zum Energiesparen

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die sich am Ende der Heizsaison aber zu einer größeren Ersparnis summieren.

Verl (gl). Die aktuelle Situation erfordert, sparsam mit Energie umzugehen. Die Verbraucherzentrale NRW in Verl gibt konkrete Tipps für private Haushalte, heißt es in einer Mitteilung.

Die Energiekosten steigen. Für private Haushalte heißt es, möglichst alle Möglichkeiten zu nutzen, um Energie einzusparen. Ines Perschke, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW in Verl, erklärt die Möglichkeiten zum Energiesparen.

Luft gehört nicht in die Heizungsanlage

Thermostate: Jedes Grad weniger senkt den Verbrauch um etwa sechs Prozent. Üblicherweise werden auf Stufe 3 etwa 20 Grad erreicht, zwischen den Stufen sind es drei bis vier Grad Unterschied. Wohnräume sind mit 20 Grad auf idealer Temperatur, Schlafzimmer mit 16 bis 18 Grad. Kühlere Räume sollten belüftet werden und Türen zu wärmeren Räumen geschlossen sein. Sonst schlägt sich an kälteren Stellen Feuchtigkeit nieder und es bildet sich Schimmel. Langfristig mache sich der Austausch der Thermostatköpfe gegen programmierbare Modelle in wenigen Jahren bezahlt.

Heizkörper entlüften: Werden die Heizkörper nicht warm oder sind gluckernde Geräusche zu hören, ist meist Luft im Spiel. Die Heizanlage muss dabei mehr Energie aufbringen, um die Räume zu erwärmen. Abhilfe bringt die Entlüftung mit einem Entlüfterschlüssel. Damit lässt sich einfach und unkompliziert die Luft aus den warmen Heizkörpern ablassen. Sowohl vor als auch nach der Entlüftung ist der Druck im Heizungssystem zu prüfen, unter Umständen muss auch Wasser nachgefüllt werden.

Fenster und Türen abdichten

Wohnräume richtig nutzen: Heizkörper nicht mit Vorhängen verdecken und mit Möbeln zustellen. Die Heizenergie kann sonst nicht voll ausgenutzt werden. Eine einfache Regel lautet, dass jeder Heizkörper gut zu sehen ist und die Raumluft ihn ungehindert umströmen kann. Wichtig auch, die Heizkörper sauberhalten, da sonst Wärme schlecht abgegeben wird.

Türen und Fenster: Undichte Außentüren und Fenster vergrößern Wärmeverluste. Um die Dichtigkeit von Fenstern zu prüfen, kann ein Blatt Papier zwischen Rahmen und geschlossenem Fenster geklemmt werden. Lässt sich das Papier nicht herausziehen, ist das Fenster dicht genug. Bei Haus- und Wohnungstüren kann meist nachträglich ein Dichtprofil leicht angebracht werden.

Heizkörpernischen nachträglich dämmen

Nachtabsenkung: Sparpotenzial liegt in der Zeitsteuerung der Heizanlage. Bei der Nachtabsenkung, wird die Vorlauftemperatur reduziert. Auch bei längerer Abwesenheit am Tag sei das sinnvoll. Fachbetriebe stellen die Heizkurve für die Vorlauftemperatur ein. Sie können auch beurteilen, ob ein hydraulischer Ableich notwendig ist.

Dämmen: Ungedämmte Rollladenkästen und Heizkörpernischen sind in Altbauten oft ein Schwachpunkt. Häufig sei eine nachträgliche Dämmung mit wenig Aufwand möglich. Mit etwas handwerklichem Geschick könne das selbst gemacht werden.

Lüften spart Energie

Info Wer Fragen hat, kann sich an die Verbraucherzentrale Verl unter 05246/961279 oder per E-Mail an [email protected] wenden.

Lüften: Richtiges Lüften spart Energie. Mehrfach täglich fünf bis zehn Minuten bei abgedrehten Heizkörpern stoßlüften. So kühlen die Wände nicht aus. Danach die Thermostate wieder aufdrehen. Dann muss die Heizung nur die frische Luft erwärmen und nicht die Wohnungseinrichtung.