Verl am Wochenende: Osterfeuer, Musik-Festival und mehr

Osterfeuer gibt es viele in Verl. Drei große Feuer sind in Verl, Sürenheide und Kaunitz geplant.

Verl (gl) - Überwiegend sonnig, so lautet die Wetterprognose für die Ostertage. Das sind gute Voraussetzungen, um Angebote und Veranstaltungen in und um Verl zu genießen. Der Terminkalender ist in jedem Fall randvoll gefüllt. Eine Übersicht über das Programm des Wochenendes.

Heimatverein: Ostern 1945 wurden in Kaunitz mehr als 800 jüdische Frauen auf ihrem Weg von einem Außenlager in Lippstadt in das Konzentrationslager Bergen Belsen von amerikanischen Truppen befreit. Aus diesem Anlass veranstaltet der Heimatverein am Karsamstag, 16. April, eine Radtour nach Kaunitz. Start ist um 16 Uhr ab Heimathaus. Alle Interessierten sind eingeladen. Eine Anmeldung bei Matthias Holzmeier ist erwünscht unter 05246/936633 oder 0171/2140551.

Mini-Festival: Künstler aus Verl und Umgebung spielen am Samstag, 16. April, auf dem Kühlmannplatz in Verl zugunsten ukrainischer Flüchtlinge. Auf der Bühne stehen ab 17 Uhr Daily Business, High in Fidelity, Madline & Jay, Kathrin Horstkötter, der evangelischen Kirchenband Sürenheide, Burning Guitars, Martin Bischoff und Jay Minor. Drei Stunden Programm sind geplant.

Verler Osterfeuer: Mehrere Feuer sind angemeldet worden. Die größte Veranstaltung ist immer die der Kolpingfamilie Verl. Am Ostersonntag, 17. April, wird auf einem Acker am Lönsweg um 19 Uhr das Feuer entzündet. Für den musikalischen Rahmen sorgt eine Abordnung des Musikvereins Verl.

Sürenheider Osterfeuer: Es wird am Ostersonntag, 17. April, um 18.30 Uhr am Bürgertreff entzündet. Dazu laden der FC Sürenheide und die Dorfgemeinschaft ein.

Kaunitzer Osterfeuer: Es findet traditionell am Ostermontag statt. So auch in diesem Jahr. Geplant ist ein Treff um 18.30 Uhr an der Marienkirche. Von dort aus geht es zur Feuerstelle hinter der Schützenhalle am Alten Postweg.

Gilde: Das traditionelle Ostereierschießen in der Verler Schützenhalle findet am Ostermontag, 18. April, statt. Beginn ist um 11 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren wird das Schießen nicht zu einer festgesetzten Uhrzeit enden, sondern klingt zum späten Nachmittag oder frühen Abend aus. „Wer ein paar Ostereier mit nach Hause nehmen möchte, sollte aber nicht zu spät erscheinen“, schreibt die Gilde.

CDU: Die Verler CDU lädt zur Ostereiersuche ein. Die Veranstaltung findet am Ostermontag, 18. April, von 10.30 bis 12.30 Uhr im Bühlbusch statt. „Wir verstecken mehr 1000 Eier und Naschereien“, schreibt die CDU. Für die Erwachsenen gebe es eine Tasse Kaffee. Auch besteht die Möglichkeit, mit dem Landtagskandidaten André Kuper ins Gespräch zu kommen.