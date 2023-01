Verlerin gewinnt 1000 Euro bei der Sparlotterie

Glück muss man haben: so wie die Verlerin Chantal Fechtelkord. Sie hat bei der Sparlotterie der Sparkassen einen Gutschein des Eventanbieters Jochen Schweizer gewonnen.

Chantal Fechtelkord hat bei der Sonderauslosung der Sparlotterie der Sparkassen gewonnen. Einen Gutschein über 1000 Euro kann sie nun beim Eventanbieter Jochen Schweizer einlösen. Das Unternehmen bietet Gutscheine für besondere Erlebnisse sowie Kurzurlaube an. Dazu gehören beispielsweise Ballonfahrten, Rundflüge, romantische Dinner, Falknern für einen Tag oder Alpaka-Wanderungen.

Zum Gewinn bei der Sparlotterie gratulierte Frank Dreismickenbecker, Leiter der Geschäftsstelle Verl der Kreissparkasse Wiedenbrück. Bei der Sparlotterie können Teilnehmer jeden Monat bis zu 50.000 Euro gewinnen. Zudem gibt es jährlich vier Sonderauslosungen: Hier können Teilnehmer unter anderem Sachpreise wie Autos gewinnen.

Sparlotterie: Nächste Sonderauslosung ist im Februar

Und so funktioniert die Sparlotterie: Ein Los kostet sechs Euro, davon sparen Teilnehmer 4,80 Euro. Der Rest ist der Losbeitrag, von dem 30 Cent in regionale und gemeinnützige Projekte in der Region fließen. Die Losziehung erfolgt monatlich. Die nächste Sonderauslosung erfolgt im Februar.

Den Hintergrund der Sparlotterie erläutert Dreismickenbecker. „Die Sparlotterie der Sparkassen macht es somit ganz einfach, an sich und an andere zu denken. Denn jeder Losinhaber spart für sich, unterstützt gleichzeitig die heimische Region und hat dann noch die Chance viele Preise zu gewinnen“, teilt er mit.