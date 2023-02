Tafel in Verl erhält eine Spende über 10.000 Euro

Die wöchentliche Ausgabe der Gütersloher Tafel in Verl nutzen aktuell 61 bedürftige Haushalte mit 156 Personen. Darunter sind mittlerweile immer mehr Kinder und Jugendliche, heißt es in einer Mitteilung der Kreissparkasse Wiedenbrück. Elf Ehrenamtliche kümmern sich um die Versorgung.

Weniger Geld- und Sachspenden für die Tafel

Das Geldinstitut unterstütze diese für das Gemeinwohl so wichtige Arbeit auf direktem Weg. 10.000 Euro wurden jetzt an die Verler Tafel überreicht. „Die Tafel in Verl hat nicht nur mit höheren Energiekosten zu kämpfen. Auch die Tatsache, dass die Supermärkte anders kalkulieren, nicht mehr so viel spenden und es immer weniger andere Geld- und Sachspenden gibt, lassen die Einrichtungen der Tafeln unter Druck geraten“, so Sparkassendirektor Emilian Klein.

Durch die stark gestiegenen Lebensmittelpreise und die Energiekrise nehme die Nachfrage bei der Gütersloher Tafel immer weiter zu. Immer mehr Menschen seien auf die Hilfe der Tafel in Verl angewiesen. Mittlerweile sei die Energiekrise bei allen Menschen, Institutionen und Unternehmen angekommen. „Immer mehr Menschen sind auf Unterstützung angewiesen, um eine warme und gesunde Mahlzeit zu sich zu nehmen. Hier wollen wir helfen“, erklärt Emilian Klein die Spende der Kreissparkasse Wiedenbrück. Tafel-Geschäftsführerin Ruth Prior-Dresemann: „Ich versichere, dass die Unterstützung direkt bei den Menschen ankommt.“