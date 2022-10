Verl wird Vorreiter in Sachen Klimaneutralität

Vor allem im Bereich Strom – und damit in der Photovoltaik – sieht das Unternehmen Ansvar 2030 eine Menge Potenzial in Verl. Für von Windkraft erzeugte Energie müsste die Kommune sogenannte Energiepartnerschaften mit Städten im Nordosten von NRW schließen, so die Empfehlung der Agentur.