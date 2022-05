Verler besuchen die Partnerstadt Annaburg

Bei ihrem Besuch in Annaburg schaute sich die Delegation aus Verl auch das Schloss an, mit dem die Stadt Annaburg große Pläne hat.

Verl (gl) - Zwei Jahre Corona-Pandemie haben die Kontakte mit Verls Partnerstadt Annaburg erschwert. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung. Und auch darüber, dass die Partnerschaft über gegenseitige Besuche jetzt wieder mit Leben gefüllt werde.

Eine Stadt mit Geschichte

Nachdem eine Abordnung der Annaburger Feuerwehr vor wenigen Wochen zur Einweihung des Kaunitzer Feuerwehrhauses zu Gast war, hat sich nun eine zwölfköpfige Delegation aus Verl auf den Weg nach Annaburg gemacht.

Auf Einladung von Bürgermeister Stefan Schmidt verbrachten Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung und Politik drei Tage in der Partnerstadt. Annaburg hat bekanntlich eine reiche Geschichte. Dazu gehört auch das im 16. Jahrhundert erbaute Renaissanceschloss, einst Jagdsitz der Kurfürsten von Sachsen.

Hinterschloss soll Verwaltungssitz sowie Ort der Bildung und Kultur werden

Nun hat die Stadt Annaburg mit dem historischen Ensemble große Pläne. Weil das jetzige Rathaus nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Verwaltungsgebäude entspricht, soll das Hinterschloss mit Hilfe von Fördermitteln aus Bund und Land sowie möglicherweise auch aus Brüssel neuer Verwaltungssitz sowie gleichzeitig ein Ort der Bildung und Kultur werden.

„Das wird ein immenser Aufwand, aber wir drücken ganz fest die Daumen, dass sich die Pläne verwirklichen lassen“, sagte Bürgermeister Michael Esken, der unter anderem vom Ersten Beigeordneten Thorsten Herbst, Kämmerer Sven Schallenberg und dem zweiten stellvertretenden Bürgermeister Matthias Humpert nach Annaburg begleitet wurde.

Ein Vorbild für die Landesgartenschau?

Ein großes Projekt, das in Verl möglicherweise bevorsteht, nahm die Stadt Annaburg zum Anlass, um für die Gäste auch einen Besuch in Torgau zu organisieren. Dort findet zurzeit die neunte sächsische Landesgartenschau (LGS) statt.

Bekanntlich prüft Verl derzeit die Durchführung einer LGS im Jahr 2029. „Die landschaftlichen Gegebenheiten sind in Torgau ganz anders als in Verl. Aber die Nachhaltigkeit, die bei der Gestaltung des Geländes in Torgau verfolgt wurde, ist sehr interessant“, merkte Bürgermeister Esken an.

Schüler singen zu Ehren der Besucher das Annaburger Heimatlied

Eine weitere Station der Verler Delegation war die Grundschule „Michael Stifel“. Dort erlebte sie den Schulausscheid der traditionellen Mini-Playback-Show und besichtigte das historische Schulhaus sowie das Grüne Klassenzimmer, in dem die Schüler zu Ehren der Besucher das Annaburger Heimatlied sangen und für ihren Vortrag von den Gästen viel Beifall bekamen.

Anschließend war es dann die Gruppe aus Verl, die Jubel auslöste: Denn das Gastgeschenk bestand aus neuen Möbeln für zwei Klassenzimmer, die in Kürze geliefert werden, heißt es in der Mitteilung.

Bürgermeister überreicht als Geschenk einen rot blühenden Rosenstock

Ein Besuch im Annaburger Porzellaneum, eine Rundfahrt durch die Stadt und seine Ortsteile sowie zwei Grillabende und viel gemeinsame Zeit für Gespräche rundeten den Besuch ab, resümiert die Verler Delegation. Als Erinnerung überreichte Bürgermeister Stefan Schmidt in Anlehnung an das Annaburger Wappen den Besuchern einen rot blühenden Rosenstock.

Übrigens: Schon bald steht wieder ein Gegenbesuch aus Annaburg an: Bürgermeister Michael Esken hat dazu eingeladen, Anfang September gemeinsam das Verler Leben zu feiern.