Verler Boulespieler tragen ein großes Turnier aus

Wo will sie hin, die Kugel? Auf einem Weg im Holter Wald maßen sich jüngst 19 Boulespieler. Das Finale fand auf der Bürmschen Wiese statt.

Verl (gl) - 19 Boulespieler haben sich jüngst bei angenehmen Temperaturen auf eine Radtour durch den Holter Wald begeben. Im Gepäck hatten sie jeweils drei Stahlkugeln.

„In erster Linie kam es auf Spaß am Spiel an“

Das Ziel des Ausflugs: ein Crossboule-Turnier im Gelände. Überhaupt wird Crossboule nicht auf einer festen Bahn, sondern auf einer beliebigen Fläche im Freien gespielt. Dazu hatten die Organisatoren fünf Bahnen auf einem Waldweg markiert.

Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen losten sie Mannschaften aus, heißt es im Bericht der Tour. „In erster Linie kam es nicht darauf an, möglichst viele Punkte zu erzielen, sondern Spaß am Spiel und am Zusammensein mit Gleichgesinnten zu haben“ stellte Peter Heethey fest, der die Fahrt mit Günter Leifeld und Gert Hein organisiert hatte.

Finale wird auf der Bürmschen Wiese ausgetragen

Anschließend führte die Tour zurück zu ihrem Startpunkt: zur Bürmschen Wiese. Dort fand das Endspiel der sechs bestplatzierten Spielerinnen und Spieler statt. Weil sich aber sieben Personen qualifiziert hatten, musste eine zusätzliche Entscheidung im Einzelwettbewerb herbeigeführt werden.

Dafür hatten sich einige Zuschauer eingefunden. Das Finale brachte nach 40 Minuten ein eindeutiges Siegerteam mit einem Punktestand von 13:5 hervor. Gewonnen haben Gabriele Lühn, Christa Uhlendorf und Günter Leifeld.

Glockenschlag der St.-Anna-Kirche beendet die Veranstaltung

Den zweiten Platz belegten Rosi Bolte, Gert Hein und Edith Börschel. Die Endspielteilnehmer freuten sich über Sachpreise. Der Glockenschlag der St.-Anna-Kirche beendete die Veranstaltung um 19 Uhr. Eine Wiederholung ist geplant.