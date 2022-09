Verler Caritas sammelt Rezepte für Kochbuch

Verl (gl) - Mit einer kulinarischen Aktion startet die Caritas-Tagespflege St. Anna in den Spätsommer. „Gemeinsam mit den Gästen sucht das Team tolle Koch- und Backtipps aus der Region“, heißt es in einer Mitteilung. Die Rezepte werden für ein Kochbuch-Projekt gesammelt. Alle Menschen aus der Umgebung sind dazu eingeladen, ihr Lieblingsrezept in der Einrichtung vorbeizubringen. Die Teilnehmenden haben die Chance, dass ihr Rezept ein Teil des Projekts wird.

Tasse Kaffee als Dankeschön

Wer sein Lieblingsrezept persönlich in der Tagespflege vorbeibringt, kann sich – frisch getestet, darauf weist die Caritas ausdrücklich hin – auf eine Tasse Kaffee als Dankeschön freuen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, die Angebote und Räume kennenzulernen. Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Es ist auch möglich, das Rezept einfach in den Briefkasten zu werfen. Dann sollen die Teilnehmenden ihren Namen samt Adresse aufschreiben, damit sich das Team fürs Mitmachen bedanken kann. Auch eine Teilnahme per E-Mail an [email protected] ist möglich. Die Rezepte für das Kochbuch-Projekt können bis zum 31. Oktober abgegeben werden.

Das gemeinsame Essen der älteren Gäste spielt jeden Tag eine wichtige Rolle in der Caritas-Tagespflege. Als Zeit des Austausches ist es wichtig für die soziale Interaktion. Weitere Informationen, auch zu anderen Angeboten, gibt es unter 05246/7008390 und www.caritas-guetersloh.de.