Verler Caritaskonferenz feiert 100 Jahre voller Hilfe

Verl (matt) - Josef Dresselhaus hat es treffend auf den Punkt gebracht: „Ohne Caritas würde es Verl heute schlechter gehen.“ Seit ziemlich genau 100 Jahren gibt es die Caritas-Konferenz St. Anna Verl und sie wird, mit Blick auf die sich verschärfende Inflation und explodierenden Rohstoffpreise, mehr gebraucht denn je, wie es Volker Brüggenjürgen, Vorstand des Caritasverbandes für den Kreis Gütersloh betonte.

Die Arbeit ist im Ansatz die gleiche geblieben

Die Namen wechselten innerhalb der 100 Jahre vom Elisabeth-Verein über Pfarrcaritas bis zu heute Caritas-Konferenz. Die Arbeit ist im Ansatz in den 100 Jahren die gleiche geblieben: Armen, Alten und in Not geratenen Menschen zu helfen und sie aus ihrer Isolation und Einsamkeit zumindest zeitweise zu befreien.

Die Anfänge lagen in der Unterstützung der armen Landbevölkerung, als es ein modernes Sozialversicherungssystem noch nicht gab. Im und nach dem zweiten Weltkrieg versuchte die Caritas, die schlimmste Not zu lindern.

Seniorenarbeit ist die zweite große Säule

Das war Arbeitsschwerpunkt bis zur Zeit des Wirtschaftswunders. Seitdem bildet die Seniorenarbeit die zweite große Säule in der sozialen Arbeit vor Ort. Das macht die Caritas-Konferenz seit einem Jahrhundert mehr als erfolgreich und das macht sie aus. Jetzt war es Zeit, sich und dieses außergewöhnliche Jubiläum zu feiern.

Allerdings sollte im Pfarrzentrum gefeiert werden, um zu zeigen, wie die Arbeit der zahlenmäßig überwiegenden Frauen im Alltag stattfindet: dezent, zurückhaltend und den Menschen zugewandt. Nicht allein der Verein wollte sich feiern, sondern die Menschen, die ihn ausmachen. Und wie bunt die Caritas in St. Anna ist, dafür war die Jubiläumsfeier ein untrüglicher Beweis. Alt, jung, heimisch oder zugezogen, betucht oder bedürftig.

Eine Informationstafel beleuchtet die Arbeit der Caritas-Frauen

Helfer oder Unterstützte. Sie alle feierten zusammen nach der Messe im Pfarrzentrum. Erst bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst, später trat eine syrische Tanzgruppe auf und Wolfgang Feuerborn war der Mann am Klavier, der mit den Gästen zusammen sang.

Für Kinder waren Spielmöglichkeiten vorhanden. Über die vielfältige Arbeit der Caritas-Frauen in Verl informierte eine Ausstellung mit Informationstafeln. Eine, die fast ein Vierteljahrhundert der Caritas vorstand und diese in der Vergangenheit mitprägte, ist Pauline Mersch.

„Ich bin hineingewachsen“

Die 95-Jährige ist nicht nur das ältestes Caritas-Mitglied, sondern auch eines der aktivsten, wie ihre Nachfolgerin als Vorsitzende Helga Eckert sie lobte. „Ich bin hineingewachsen“, sagt sie 95-Jährige bescheiden.

Dabei hat sie bis vor der Pandemie noch Hausbesuche erledigt, ohne davon großes Aufheben zu machen. Eben eine typische Caritas-Vertreterin.