Verler diskutieren bei Zukunft des Marktplatzes mit

Von Anfang an werden die Verler bei der Entwicklung des Marktplatzes eingebunden. Jetzt geht die Planung in den nächsten Schritt.

Verl (gl) - „Mach mal Marktplatz“ geht in die nächste Runde: Am Freitag, 3. Februar, sind erneut alle Interessierten eingeladen, aktiv an der Zukunft des Marktplatzes mitzuplanen. Nach der ersten Ideensammlung liegen inzwischen drei unterschiedliche Nutzungsszenarien vor.

Stadt und Planungsbüro binden Bürger ein

Welche Rolle soll der Marktplatz in Zukunft einnehmen? Was kommt bei den Verlerinnen und Verlern am besten an? Darüber möchten die Stadt Verl und das Planungsbüro von 13 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren.

Seit Sommer 2022 werden unter dem Motto „Mach mal Marktplatz“ Ideen für die künftige Gestaltung des Verler Marktplatzes gesammelt. Mit Ideenkarten, einer Online-Umfrage und einer ersten Beteiligungsveranstaltung auf dem Wochenmarkt hatten die Verlerinnen und Verler die Möglichkeit, sich mit ihren Wünschen und Anregungen in den Prozess einzubringen.

Drei Nutzungsszenarien entwickelt

Anhand der Auswertung wurden drei Nutzungsszenarien entwickelt, die jetzt vorgestellt werden. Ab dem 3. Februar besteht zudem die Möglichkeit, sich hier unter über die drei Varianten zu informieren sowie sich mit Anregungen am Planungsprozess zu beteiligen.