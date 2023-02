Verler Droste-Haus bildet Jugendleiter aus

Verl (gl) - Gemeinsam etwas organisieren, durchführen und bewegen: Noch bis in den August werden im Droste-Haus Jugendliche ab 14 Jahren zu Jugendleitern und Jugendleiterinnen ausgebildet.

Nächstes Treffen am 24. Februar

Das erste Treffen fand bereits statt, doch auch zum nächsten Workshop am Freitag, 24. Februar, sind weiterhin interessierte Jungen und Mädchen eingeladen.

Vor Ort wird ihnen der genaue Ablauf von den Droste-Haus-Mitarbeiterinnen Simone Pankoke und Iva Potrebova erklärt.

Monatlicher Workshop

„Das Jugendleitungsteam des Droste-Hauses gestaltet ein vielseitiges Ferienprogramm für das ganze Jahr“, heißt es in der Ankündigung. Unter professioneller Anleitung entwickeln die jungen Menschen gemeinsam das Programm für die Sommerferien, für Wochenendangebote, Zeltlager und Ferienfreizeiten und führen diese durch.

In den monatlichen Treffen entstehen Ideen und Planungen für Spiele in Groß- und Kleingruppen, Bastelaktionen, Sportangebote, Ausflüge und mehr.

Anmeldungen sind noch möglich

Wer Spaß an der Arbeit mit Kindern und der Zusammenarbeit im Team mit Gleichaltrigen hat, verantwortungsbewusst und interessiert an neuen Möglichkeiten ist, ist willkommen. Die Jugendleiterausbildung ist integriert in die Vorbereitung und Durchführung des Ferienprogramms und somit praxisorientiert. Im Team lernen die Jugendlichen voneinander und entwickeln Ideen miteinander.

Die praktische Durchführung bietet ein vielseitiges Erprobungsfeld. Die Ausbildung beinhaltet auch Recht und Aufsichtspflicht sowie einen Erste-Hilfe-Kurs. Als Nachweis der Qualifikation für die bundesweite Jugendarbeit dient zum Abschluss der Ausbildung die Jugendleiter-Card. Anmeldung: www.droste-haus.de.