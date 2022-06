Verler Einkaufsführer für nachhaltige Produkte

Verl (gl) - Die Verler Ortsgruppe des Gütersloher Vereins Klimatisch hat die erste Auflage ihres nachhaltigen Einkaufsführers für Verl herausgebracht. Der Einkaufsführer umfasst mehr als 30 lokale Verkaufsstellen von Lebensmitteln im gesamten Stadtgebiet.

Umfassendes nachhaltiges Angebot vor Ort

Die Waren im Sortiment der Verkaufsstellen werden eingeteilt anhand der Kriterien Regionalität, Bio, Fairtrade und unverpackte Waren. „Die Kriterien sind für die Mitglieder des Verler Klimatisches die wesentlichen Säulen des nachhaltigen Konsums“, schreibt der Verein. Der Einkaufsführer mache damit deutlich, wie umfassend das nachhaltige Angebot vor Ort sei. „Ziel ist es, den Verler Bürgern zu zeigen, wie viele nachhaltige Verkaufsstellen es in ihrer unmittelbaren Nähe oder auf dem Weg zur Arbeit gibt“, heißt es weiter.

Der Einkaufsführer soll motivieren, die kurzen Wege zu nutzen und bei den lokalen Verkaufsstellen einzukaufen. Auch werde das Bewusstsein geschärft, welchen Einfluss Konsumenten mit alltäglichem Einkaufsverhalten ausüben können. Das Interesse an der Auflistung im nachhaltigen Einkaufsführer sei auch über die Stadtgrenzen hinaus groß. In die erste Auflage wurden nur Verler Betriebe aufgenommen.

Als Faltkarte erhältlich

Je nach Resonanz zum Einkaufsführer wird den Angaben zufolge jedoch eine Listung auch über die Stadtgrenzen hinaus erwogen. Der Einkaufsführer ist als Faltkarte erhältlich. Auf einer integrierten Landkarte sind alle Verkaufsstellen grafisch eingezeichnet. Auch die Adressen der Verkaufsstellen sind im Einkaufsführer zu finden.

Die Erstauflage ist bei den Verkaufsstellen, im Rathaus und in der Bibliothek ab sofort kostenfrei zur Mitnahme erhältlich. Zudem steht der Einkaufsführer digital im PDF-Format unter www.verl.de/klimaschutz/klimatisch/einkaufuf zum Download zur Verfügung. Weitere Verkaufsstellen, die in der nächsten Auflage aufgenommen werden möchten, melden sich per E-Mail an verl@klimatisch.de.