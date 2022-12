Verler fährt unter Drogeneinfluss und wird erwischt

Verl/Warendorf (gl) - Am vergangenen Donnerstag haben Polizisten einem Autofahrer eine Blutprobe entnehmen lassen, nachdem sie ihn gegen 23 Uhr in Oelde kontrolliert hatten. Der Verler befuhr mit seinem Auto laut einer Mitteilung der Polizei zunächst die Straße In der Geist und anschließend den Westring. Dort hielten ihn Beamten zwecks Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen ergab sich der Verdacht auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann führte einen Drogenvortest durch, auf den aufgrund des positiven Ergebnisses die Blutprobe folgte. Die Einsatzkräfte untersagten dem Verler, vorläufig Kraftfahrzeuge zu nutzen, und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.