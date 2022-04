Verler Freibad öffnet frühestens am 3. Mai

Verl (gl) - Michael Esken hatte Donuts, Sekt und Orangensaft zur Eröffnung des Freibads schon bestellt. Jetzt aber ist klar: Die Saison kann in diesem Jahr erst später starten als geplant. Die Verwaltung hat am Freitag mitgeteilt, dass es Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten gibt.

Einschränkungen für Badegäste

Statt am Donnerstag, 28. April, ist als Eröffnungstermin nun der Dienstag, 3. Mai, vorgesehen. „Bei den Ersatzteilen für die Wasserfilteranlage gibt es leider Lieferschwierigkeiten, so dass diese Arbeiten erst in der kommenden Woche abgeschlossen werden können“, erläutert Fachbereichsleiterin Martina Heitvogt in einer Mitteilung der Stadt. Die Erneuerung der Duschen dauere ebenfalls länger als vorgesehen.

Und ganz sicher scheint der 3. Mai auch noch nicht zu sein. In der Mitteilung schreibt die Stadt vom 3. Mai als dem voraussichtlichen Eröffnungstermin. Klappt es, müssen sich die Badegäste noch auf Einschränkungen einstellen. Denn in den ersten Tagen werden vermutlich noch keine Duschen zur Verfügung stehen.

Dusch-Container noch nicht da

„Wir haben zwar Dusch-Container als Ersatz bestellt, aber es ist aufgrund der derzeitigen langen Lieferzeiten noch nicht sicher, dass sie pünktlich ankommen. Anfangs werden wir auf jeden Fall nur einen Dusch-Container haben“, sagt Martina Heitvogt. „Wir möchten das Freibad aber so bald wie möglich öffnen und hoffen auf das Verständnis der Badegäste für die Einschränkungen.“

Die Kleinschwimmhalle bleibt noch bis einschließlich Montag, 2. Mai, zu den gewohnten Zeiten für den öffentlichen Badebetrieb und den Vereinssport geöffnet. Am Sonntag, 1. Mai, öffnet das Bad im Schulzentrum aufgrund des Maifeiertags nicht.