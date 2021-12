Verler Gastro-Gutschein stark nachgefragt

Mehr als die Hälfte der Gastronomie-Gutscheine in Verl ist bereits verkauft. Wer noch Interesse hat, sollte sich beeilen.

Verl (gl) - Wer noch einen Verler Gastronomie-Gutschein erwerben möchte, sollte sich laut einer Mitteilung der Stadt beeilen: Nur drei Tage nach dem Verkaufsstart waren am Montag bereits mehr als 2000 der insgesamt 4000 Gutscheine verkauft. „Das ist ein Super-Erfolg. Somit wird unsere Aktion schon jetzt für einen Umsatz von mehr als 50.000 Euro in den örtlichen Gastronomiebetrieben sorgen“, freut sich Wirtschaftsförderin Sandra Claes.

Stadt gibt fünf Euro Zuschuss

Wie berichtet, hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung die Gutschein-Aktion kurzfristig auf den Weg gebracht, um die Gastronomiebetriebe zu unterstützen. „Denn obwohl es in diesem Jahr in der sonst so umsatzstarken Advents- und Weihnachtszeit keinen Lockdown wie im Vorjahr gibt, bringen die 2G-Regelung und die Empfehlung zur Kontaktreduzierung erneut deutlich weniger Umsatz mit sich“, schreibt die Kommune.

Der Gutschein kostet 20 Euro. Wird er bis zum Stichtag 30. Juni 2022 eingelöst, erhöht sich der Wert auf 25 Euro. Die zusätzlichen fünf Euro stellt die Stadt Verl zur Verfügung – insgesamt wird die Aktion mit maximal 20 000 Euro unterstützt. Über den 30. Juni 2022 hinaus bleibt der Gutschein noch bis zum 31. Dezember 2024 gültig, eingelöst werden kann dann aber nur noch der Kaufwert, also 20 Euro. Die fünf Euro plus gelten dann nicht mehr.

Verkauf solange der Vorrat reicht

Eine Verlängerung des Verkaufs der Verler Gastronomie-Gutscheine ist nicht vorgesehen. Verkaufsende ist damit am 23. Dezember – aber nur solange der Vorrat reicht. Sollte die Nachfrage weiterhin so groß sein, dürften die Gutscheine bereits deutlich früher ausverkauft sein. Eingelöst werden kann der Gutschein in mehr als 20 Restaurants. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Betriebe ist auf der städtischen Internetseite zu finden.