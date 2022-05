Verler Gesundheitsforum dreht sich um Darmgesundheit

Verl (gl) - In der Reihe Verler Gesundheitsforum werden im Mai Veranstaltungen nachgeholt, die wegen der Corona-Pandemie verschoben worden waren. Am Mittwoch findet der Vortrag „Darmgesundheit – In fünf Schritten zu einem gesunden Darm“ von Rebecca Mohncke statt.

Einblick aus naturheilkundlicher Sicht

Am Dienstag, 24. Mai, folgt „Zuhause wohnen – so lange wie möglich“ mit Thomas Krüger. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Multifunktionsraum des Gymnasiums. Der Eintritt ist frei.

Rebecca Mohncke ist Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin. In ihrem Vortrag betrachtet sie das Thema Darmgesundheit aus naturheilkundlicher Sicht. Für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit spiele ein gesunder Darm eine wichtige Rolle, heißt es in der Ankündigung.

Für ein langes Leben in der gewohnten Umgebung

Die Referentin stellt ein Konzept vor, mit dem sich in fünf Schritten die Darmgesundheit verbessern lässt und bei dem Ernährungs- sowie Bewegungsgewohnheiten ebenso eine Rolle spielen wie die Zufuhr von Prä- und Probiotika sowie die Verminderung von psychischer Belastung.

Thomas Krüger ist Fachmann für Wohnungsanpassungen mit und ohne bauliche Veränderungen, die es älteren oder pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung selbstständig wohnen zu können.

Über diese Wege sind Anmeldungen möglich

Nicht immer entspricht die eigene Wohnung den Bedürfnissen, die das Alter, eine Pflegesituation oder Behinderung mit sich bringen können. Im Vortrag geht es um klassische Umbaumaßnahmen wie den Einbau bodengleicher Duschtassen oder Treppenlifte sowie um eine Vielzahl weiterer Hilfsmittel und Alltagshilfen.

Für den Besuch der Vorträge wird um Anmeldung gebeten. Das ist möglich im Bürgerservice der Stadt Verl unter 05246/961196, per E-Mail an vhsvhs@gt-net.de oder über die Internetseite der VHS.