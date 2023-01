Verler Grundschüler probieren Sportarten aus

Beim Sportkarussell an der Grundschule am Bühlbusch wurden verschiedene Sportarten – unter anderem auch Judo – präsentiert und vorgestellt.

Verl (abb) - Sportlich, sportlich: Die Kinder der Grundschule am Bühlbusch haben in den vergangenen Monaten die Möglichkeit gehabt, verschiedene Sportarten auszuprobieren. In Kooperation mit dem TV Verl und dem Kreissportbund Gütersloh wurde den Kleinen das Sportkarussell angeboten.

Los ging es direkt nach den Sommerferien

Den Anfang machte direkt nach den Sommerferien das sogenannte Ultimate Frisbee in den dritten Klassen der Grundschule. „Da das Wetter gut war, konnten die Mädchen und Jungen auf dem Rasenplatz üben“, sagt Maja Kraft vom Turnverein. Gemeinsam mit dem Ultimate-Übungsleiter Oliver Hülshorst wurden Vor- und Rückhandwürfe sowie das richtige Fangen der Scheiben trainiert.

Wichtig sei dem Trainer Hülshorst gewesen, den Mädchen und Jungen die Regeln der sehr fairen Sportart zu erklären. „Ultimate Frisbee kommt ohne Schiedsrichter aus“, erklärt Maja Kraft. Das Lösen von Problemen sei zwar nicht immer ganz einfach gewesen, „aber man wächst ja an den Aufgaben“, so Kraft lächelnd.

Umgang mit dem Ball erlernen

Fast zeitgleich präsentierte Trainer Marvin Mayer in den vierten Klassen den Badmintonsport, der mit dem herkömmlichen Federball am Strand oder im Garten nicht viel gemein hat, wie die Kinder bald merkten. „Das eine oder andere Talent wurde entdeckt“, freute sich Maja Kraft. Man hoffe nun, diese Kinder an den Turnverein Verl binden zu können.

Paul Rodehutskors übte vor den Herbstferien den spielerischen Umgang mit dem Ball. „Auf dem Programm standen Dribbeln, Werfen, Passen und Treffen“, fasst Kraft die Einheiten zusammen. Rodehutskors sei bei den Schülerinnen und Schülern der zweiten Klasse sehr gut angekommen, weil er an der Grundschule schon sein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolviert habe und die Kinder ihn gekannt hätten.

Auch Judo war mit dabei

Zum Abschluss des Sportkarussells standen im November einige Judo-Übungseinheiten mit den Erstklässlern an. Maja Kraft zeigte erste Haltegriffe, Falltechniken und auch die ersten Würfe wurden geübt.

Laut Maja Kraft hätten die Lehrer und Lehrerinnen den einen oder anderen Trick und Tipp mit in ihren Unterricht genommen, weitere Aktionen seien an der Grundschule am Bühlbusch geplant. Aber damit nicht genug. „Der TV Verl und der Kreissportbund wollen das Sportkarussell im Jahr 2023 an weiteren Grundschulen in Verl anbieten“, so Maja Kraft.

Seit 2017

Erstmals wurde das Angebot des TV Verl und des finanzierenden Kreissportbundes Gütersloh im Jahr 2017 an allen Grundschulen in Verl getestet.

Damals war der Handballtrainer Falk von Hollen unterwegs und zeigte erste Schritte der in Verl sehr beliebten Ballsportart. Das Handball-Angebot wurde bis 2019 fortgeführt, ehe die Corona-Krise eine Weiterführung des Projektes stoppte.