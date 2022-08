„Verler Kirche ist ohne die KFD undenkbar“

Verl (matt) - Die Anstrengungen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Verl bei der Mitgliederakquise zeigen erste Erfolge. Bernadette Gebauer gab am Donnerstag auf der Generalversammlung bekannt: Fünf Frauen hat der Vorstand als Neumitglieder gewonnen.

„Dass drei Neumitglieder blutjung sind, freut uns sehr“

„Vor allem, dass drei davon blutjung sind, freut uns sehr“, sagte die erste Sprecherin des Vorstands. Um neue Mitglieder zu werben, setzt das KFD-Führungsgremium vor allem auf direkte Ansprache.

Aber es ist ein mühsames Unterfangen, gab Gebauer vor den 39 Mitgliedern zu. „Ich bekomme immer wieder zu hören, dass eine Mitgliedschaft bei uns wegen Beruf, Kindern und Partnerschaft aktuell nicht passe“, so die Erfahrung von Gebauer und ihren Mitstreiterinnen.

Unterstützung für verschiedene Lebensentwürfe

„Frauenleben ist vielfältig“ stellte sie fest. Nicht nur, dass sich das Frauenbild verändert habe. Gleichzeitig würden Lebensentwürfe, „in welcher Form auch immer, von der KFD unterstützt.“

Positionen, die Präses Pfarrer Karl-Josef Auris mit der Verler KFD teilt: „Jeder Mensch ist in der katholischen Kirchengemeinde willkommen und muss es auch sein“, sprach sich Auris für einen liberalen Umgang mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen aus.

„Langsam kehren wir in die Normalität zurück“

Jeder der sei, wie er ist, dürfe kommen und glauben, sagte der Geistliche. Und weiter: „Eine Kirche ohne KFD ist undenkbar.“ Wie sehr die Verler Frauengemeinschaft das Gemeindeleben bereichert, wurde in der Rückschau auf 2021 deutlich.

„Langsam kehren wir in die Normalität zurück“, stellte Bernadette Gebauer beim Jahresrückblick fest. Auch wenn die Corona-Einschränkungen Ende 2021 bis Frühjahr 2022 einige Veranstaltungen, unter anderem Weiberfastnacht, ausbremsten.

Große Pläne für das kommende Jahr

Dennoch fanden zahlreiche Ausflüge statt, wie eine Radtour an den Alberssee und eine Drei-Tagesfahrt nach Dresden. Eine Weinprobe im Pfarrzentrum, Basteltreffen sowie eine Tagesfahrt zum St.-Michaels-Kloster nach Paderborn stehen auf dem Programm, ebenso wie die der Bezirkssommertag.

Außerdem will die KFD eine Fahrt zum Garten und Deko-Center in Oosterik in den Niederlanden anbieten. Auch einen Ausflug zur Landesgartenschau nach Höxter wollen die Frauen 2023 unternehmen.