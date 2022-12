Verler Landwirte wollen bei Windkraft mitreden

Wenn es um Windkraft geht, sitzen die Landwirte in Verl am langen Hebel. Ihnen gehören Flächen, die für Viper 2029 benötigt werden könnten.

Verl (matt) - „Tun Sie sich zusammen und sehen Sie zu, dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt“, hat Heinz Thier, Geschäftsführer von Bäuerlicher Bürgerwind – kurz BB Wind – am Montagabend mehrfach an rund 100 Verler Landwirte appelliert.

Ein ehrgeiziges Ziel, das nur mithilfe der Landwirtschaft erfüllt werden kann

Die hatten sich auf Einladung des landwirtschaftlichen Ortsverbands Verl getroffen, um sich über Windkraft schlau zu machen. Auslöser ist das Klima- und Energiekonzept Viper 2029 der Stadt. In sieben Jahren 80 Prozent des Verler Energieaufkommens klimaneutral zu produzieren, das ist ehrgeizig.

Und eins wissen die Beteiligten genau: Es müssen sich genügend Flächeninhaber finden, die ihren Grund und Boden für Photovoltaik und Windräder zur Verfügung stellen. An diesem Punkt führt kein Weg an den Verler Landwirten vorbei.

„Wir sehen Windnutzung an erster Stelle“

Allerdings hat der Verler Ortsverband mit Flächen-PV, so der Vorsitzende Thomas Großerüschkamp und sein Vorstand, so ihre Probleme. Und zwar weil weite Flächen für die Landwirtschaft nahezu verloren wären, weil sie in Gewerbeflächen umgewidmet werden müssten. Was weitere wirtschaftliche und steuerrechtliche Probleme aufwerfe, so Großerüschkamp.

HintergrundDer Forderung vieler Landwirte nach einer eigenen Informationsveranstaltung ist der landwirtschaftliche Ortsverband nachgekommen. Und das war auch gut so, findet zumindest Thomas Großerüschkamp. „Die Auftaktveranstaltung der Stadt war doch sehr vage. Konkret, greifbar und informativ war der Abend für unsere Landwirte“, fand Großerüschkamp. Sachthemen und technische Fragen standen für sie im Mittelpunkt. Mit vier bis fünf Jahren Planungszeit rechnet man bei der BB Wind. Die Standorte Österwiehe und Sende fallen immer wieder als Windkraft-Gebiete. Aber bislang handelt es sich um Optionsflächen. Wo Windkraft in Verl möglich sein könnte, steht noch nicht abschließend fest.

„Wir sehen Windnutzung an erster Stelle. Bevor Flächen mit Solar-Paneelen besetzt werden, sollen Potenziale auf Privat- und Gewerbeflächen ausgereizt werden“, umriss Großerüschkamp die Vorstandsposition. Größere Sympathien bringt der Ortsverband Windenergie-Anlagen entgegen, die per se weniger Flächen schlucken.

„Acht bis neun Millionen Euro kostet eine 200 “

„5000 Quadratmeter im Durchschnitt“, so Heinz Thier, Geschäftsführer von BB Wind und der Landwirtschaftlichen Buchstelle (BSB) Münster. Die BB Wind hat nach eigenen Angaben bereits 110 Windkraft-Anlagen gebaut und daran 6000 Bürger beteiligt. Heinz Thier: „Acht bis neun Millionen Euro kostet eine 200 Meter hohe Windmühle.“

Er rechnete vor, wie sie genossenschaftlich finanziert werden könnte. Zwei Millionen könnten von Bürgerinnen und Bürgern kommen, der Rest würde über Kredite finanziert, antwortete er auf Nachfrage. Ähnlich wie bei der Auftaktveranstaltung der Stadt, warb Thier dafür, das Thema erneuerbare Energien auf eine breite Basis zu stellen. Und dafür, Genossenschaften zu bilden, damit Gewinne vor Ort bleiben.

So könnte eine Energiegenossenschaft aussehen

Wo die Auftaktveranstaltung der Stadt Verl noch vage blieb, hatte Thier Antworten. Eine Planungs-GbR zu gründen sei ein guter erster Schritt. Dann würde eine Betreibergesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG außer Anwohnerbeteiligungen und einer kommunalen Bürgerwindzahlung mit einer Energiegenossenschaft als eine von drei Säulen in der Regel folgen, fasste der Geschäftsführer zusammen.

Als Schnittstelle zwischen Landwirten, Verwaltung und Politik hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der als Kommunikationsplattform dienen und Transparenz in den Entscheidungsprozessen bei der Standortwahl schaffen soll. Thomas Großerüschkamp als Vertreter der Verler Landwirte, Andreas Westermeyer sowie Henrik Brinkord als Ratsherren und Stephan Laumeier als Ortslandwirt bilden das Gremium.