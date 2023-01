Verler Musikverein lädt zum Jahreskonzert

Die letzten Proben laufen: Am kommenden Wochenende spielt der Musikverein an drei Terminen sein Jahreskonzert. Für Sonntag, 15. Januar, 18.30 Uhr, gibt es noch Tickets.

Verl (abb) - Am kommenden Wochenende findet das Jahreskonzert des Musikvereins zum ersten Mal nach 2020 wieder statt. Zwei der drei Veranstaltungen sind ausverkauft – für die Konzerte am Samstagabend ab 18.30 Uhr und Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr gibt es keine Karten mehr.

Polkas, Medleys und Mitwippstücke

Interessierte können sich aber noch für das Konzert am Sonntagabend ab 18.30 Uhr mit Tickets eindecken. Die drei Orchester des Vereins mit gut 130 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne spielen die ganze Bandbreite der Blasmusik. Von Polkas und Märschen geht es über Medleys von Queen und Marius Müller-Westernhagen bis hin zu Filmmusiken und Mitwippstücken wie „Lord of the Dance“.

Karten für das Konzert am Sonntagabend im Pädagogischen Zentrum der Gesamtschule gibt es bei Schreibwaren Feuerborn, im Ölbachcenter, an der Abendkasse sowie hier.