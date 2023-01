Verler Ortsräte sammeln Wachsreste für die Ukraine

Verl (gl) - Die Ortsräte der Kirchengemeinden St. Anna Verl, St. Marien Kaunitz und St. Judas Thaddäus Sürenheide unterstützen zusammen mit der Jugendfreizeitstätte eine Initiative des Vereins Life Cologne. Die Kölner Organisation sammelt Kerzenwachs-Reste und transportiert sie in die Ukraine.

Wenn Heizung und Herd nicht funktionieren

Dass diese Transporte überhaupt nötig sind, hängt mit dem Krieg zusammen und mit der zusammenhängenden Zerstörung von Infrastruktur in der Ukraine. Für viele Menschen sei die Versorgung mit Strom und Gas gekappt worden, heißt es in einer Mitteilung der Ortsräte.

Das bedeute, dass zahlreiche Ukrainer den Winter ohne funktionierende Heizung und Herd überstehen müssten. Deshalb brauchten sie eine Möglichkeit, um ihre Unterkunft zu wärmen und zu kochen.

An diesen Stellen können Wachs- und Kerzenreste abgegeben werden

Dafür habe man in der West-Ukraine eine Idee entwickelt: In kleinen improvisierten Werkstätten werden mit Hilfe von Wachsresten und Konservendosen sogenannte Büchsenlichter angefertigt. Sie brennen bis zu zwölf Stunden und können als Heiz- und Lichtquelle sowie zum Kochen verwendet werden.

Ab sofort und bis Ende Februar werden die Wachs- und Kerzenreste in Verl gesammelt. Sie können in gekennzeichneten Kartons in den Kirchen sowie zu den Öffnungszeiten der Jugendfreizeitstätte St. Anna am Kühlmannweg 8 abgegeben werden, heißt es abschließend.