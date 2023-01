Verler Ortsteil erlebt den Zauber der Weihnachtszeit 

Kaunitz (gl) - Gemeinsam den „Zauber der Weihnachtszeit“ genießen. Dazu hatten die Frauen von „D´a Chor“ Kaunitz am Donnerstag, 29. Dezember, in die Pfarrkirche St. Maria Immaculata eingeladen. Unterstützt wurden sie bei ihrem Auftakt von den Kindern des Kinderchores „inTAKT“ aus Sende. Beide Chöre stehen unter der Leitung von Dirigent Erik Strohmeier.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die weihnachtlich geschmückte Kirche, in der das Publikum auch zum Lauschen und Mitsingen aufgefordert wurde, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. Zu Beginn wurde die Weihnachtsgeschichte mit dem Lied „Vor langer Zeit in Betlehem“ von dem Frauenchor vorgetragen. Anschließend folgte die Begrüßung durch Sabine Breimann.

Ein „Ave Maria“ für die Besinnlichkeit

Der Kinderchor habe unter anderem mit den Stücken „Leise rieselt der Schnee“ und dem Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zukowski geglänzt.

Stille brachte das Stück „Ave Maria“ von Caccini in den Raum während die Sängerinnen mit den Liedern „Hark! The Herald angels sing“ und „Lord, the light of your love“ eher für eine beschwingte Stimmung sorgten. Zeit zum Nachdenken brachten die erzählten Geschichten vom Frieden, die von Gabi Echterhoff zwischen den Liedbeiträgen vorgelesen wurden.

Punsch und Glühwein nach dem Schlusslied

Besonders war das von beiden Chören gemeinsam gesungene Lied „Look at the world“ von John Rutter. Nach dem Schlusslied „Oh du fröhliche“ konnte die weihnachtliche Stimmung draußen bei Punsch und Glühwein noch lange nachklingen, heißt es in dem Schreiben.