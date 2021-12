Verler Rathaus bis Sonntag illuminiert

Ein Hingucker in der Advents- und Weihnachtszeit. Das Rathaus wird noch bis einschließlich Sonntag immer von 17 bis 7 Uhr beleuchtet. Das Projekt ist eine Aktion von Auszubildenden aus der Veranstaltungsbranche.

Verl (gl) - Erstmals wird in diesem Jahr zusätzlich zum Sternenglanz entlang der Straßen zur Weihnachtszeit auch das Rathaus illuminiert: Die Fenster werden ab Einbruch der Dunkelheit in Orange oder Grün beleuchtet und auf die Außenfassade in Richtung Kreuzung Hauptstraße/Paderborner und Gütersloher Straße wird ein Weihnachtsgruß projiziert.

Azubis planen Projekt

Damit möchte die Stadt Verl nicht nur allen Verlern sowie Gästen zu den Festtagen eine besondere Freude machen, sondern das Projekt dient auch dazu, Auszubildenden aus der Veranstaltungsbranche zu helfen. Sie konnten seit März 2020 kaum praktische Erfahrungen bei der Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen sammeln.

So entstand in dem Gütersloher Veranstaltungstechnik-Unternehmen MMC Udo Dommermuth die Idee zur Beleuchtung des Verler Rathauses. Paulina Specht und Noemi Zan (beide im ersten Lehrjahr) sowie Sven Thieme und Marlon Venohr (beide im 2. Lehrjahr) haben das Projekt mit Unterstützung von Lara Rother (Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei MMC) umgesetzt.

34 Scheinwerfer aufgestellt

Beim Aufbau: Paulina Specht und Lara Rother.„Es ging darum, dass unsere Auszubildenden die Chance bekommen sollten, ein Projekt komplett selbst zu planen und durchzuführen“, erläutert Lara Rother. Zwei Tage lang dauerte allein die Konzeption der Beleuchtung sowie die Planung der technischen Details. Also zum Beispiel: Wo muss welcher Scheinwerfer platziert werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen? Wie muss die Technik verbaut werden? Am Montag folgte dann schließlich der eigenhändige Aufbau mit dem Probedurchlauf, damit ab Dienstag um 17 Uhr die Beleuchtung perfekt ist.

Verbaut wurden elf Scheinwerfer draußen und 23 Scheinwerfer in den Büros und Fluren sowie ein Projektor auf einem drei Meter hohen Traversenstempel. Außerdem wurden rund 650 Meter Kabel verlegt. „Toll, dass wir in Verl die Möglichkeiten hatten, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Der Lernfaktor war wirklich groß“, sind sich Lara Rother und die vier beteiligten Auszubildenden einig. Von Seiten der Stadtverwaltung stand dem mmc-Team Jessica Dobinsky vom Stadtmarketing zur Seite.

Beleuchtet wird das Rathaus bis einschließlich Sonntag, 26. Dezember, jeweils von 17 bis 7 Uhr.