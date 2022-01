Verler Schulen nehmen Anmeldungen entgegen

Mitgebracht werden müssen das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular, das Halbjahreszeugnis und die Geburtsurkunde. Wünschen Eltern ein Gespräch zur Anmeldung, können sie zu den genannten Zeiten in die Schule kommen. Für die per...

Verl (gl). Für das nach den Sommerferien beginnende Schuljahr 2022/2023 werden in den beiden weiterführenden Schulen in Verl im Februar die Anmeldungen entgegengenommen. In der Gesamtschule sind Anmeldungen in der Woche vom 14. bis 18. Februar möglich. Von Montag bis Donnerstag können die Anmeldungen jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr erfolgen und am Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Anmeldung postalisch möglich

Mitgebracht werden müssen das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular, das Halbjahreszeugnis und die Geburtsurkunde. Wünschen Eltern ein Gespräch zur Anmeldung, können sie zu den genannten Zeiten in die Schule kommen. Für die persönliche Anmeldung gilt die 3G-Regel. Darüber hinaus ist die Anmeldung auch postalisch möglich. Dazu müssen Kopien der Unterlagen an die Gesamtschule Verl geschickt oder können in den Briefkasten der Schule eingeworfen werden. Bei Fragen können sich Eltern unter 05246/503150 an das Sekretariat oder die Schulleitung wenden.

Zur Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule finden Interessierte auf der Internetseite der Einrichtung Informationen.

Mehrere Termine im Angebot

Das Gymnasium nimmt vom 15. bis 17. Februar Anmeldungen entgegen: am Montag und Dienstag, 15. und 16. Februar, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie am Donnerstag, 17. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr. Alle dafür erforderlichen Formulare werden auf der Internetseite der Schule zum Download zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen können auch digital oder per Post an das Gymnasium geschickt werden.

Für die Anmeldung erforderlich sind das Anmeldeformular (ausgefüllt und unterschrieben), der Anmeldeschein der Grundschule, eine Kopie der Geburtsurkunde und eine Kopie des Zeugnisses sowie die Empfehlung der Grundschule für die geeignete Schulform. Für die Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe stellt das Gymnasium auf seiner Homepage ebenfalls umfassende Informationen bereit.