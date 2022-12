Verler Schüler sollen bei Landesgartenschau mitreden

Über ein Jugendplenum bindet die Stadt Verl Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung der Ölbachstadt ein.

Verl (gl) - Statt Mathe oder Deutsch stand für einige Schüler der Gesamtschule und des Gymnasiums am Montag aktive Mitbestimmung auf dem Stundenplan. Denn die Stadt Verl hatte die Klassen- sowie die Schülersprecher der beiden weiterführenden Schulen nach der Premiere 2019 und der anschließenden coronabedingten Pause zum zweiten Jugendplenum eingeladen.

Bürgermeister: „Uns ist die Meinung junger Menschen wichtig“

Hauptthema war laut einer Mitteilung der Stadt diesmal die Machbarkeitsstudie für eine Landesgartenschau in Verl im Jahr 2029. „Die Gartenschau soll alle Altersgenerationen ansprechen, deshalb ist uns natürlich auch die Meinung junger Menschen wichtig“, betonte Bürgermeister Michael Esken (CDU).

Bei den Ideen der Schülerinnen und Schüler für die Gestaltung des Geländes standen Möglichkeiten zum Klettern ganz oben. Minigolf, ein Skaterpark, Spielplätze und Sportangebote, aber auch Sitzgelegenheiten wünschen sich die Kinder und Jugendlichen ebenfalls.

„Es sind viele Ideen dabei, die machbar sind“

„Ich kann nicht versprechen, dass alle Wünsche erfüllt werden können“, sagte der Bürgermeister. „Aber es sind viele Ideen dabei, die machbar sind. Ich hoffe, ihr werdet vieles davon wiederfinden.“

Johanna Pieritz und Lukas Melzer als Vertreter des Planungsbüros, das die Stadt bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie für die LGS-Bewerbung unterstützt, nahmen alle Anregungen auf und werden diese nun detailliert auswerten.

Schüler stellen kritische Fragen

Die Schülerinnen und Schüler hatten aber auch kritische Fragen zur Durchführung einer Landesgartenschau in Verl. Was bringt eine LGS für die Stadt? Ist es mit Blick auf die derzeitige Wasserknappheit sinnvoll, Bepflanzungen anzulegen, die bewässert werden müssen? Wird die LGS barrierefrei geplant? Und wie nachhaltig ist eine Gartenschau? Zu diesen Fragen sollen die Gespräche mit den Schülern noch intensiviert werden.

„Ich lade euch ein, euch im Rahmen der Machbarkeitsstudie weiter zu beteiligen“, so Esken. Derzeit befindet sich Verl im Bewerbungsverfahren. „Auch ohne Zuschlag für die LGS sind alle Anregungen wichtig und werden in den Planungen für die Zukunft unserer Stadt Berücksichtigung finden“, so der Verwaltungschef.

„Was ist aus den Anregungen von vor drei Jahren geworden?“

Die anschließende Fragerunde zeigte ebenfalls, dass die Schüler sich um viele Themen Gedanken machen: ob Probleme im Schülerbusverkehr oder mit dem WLAN in den Schulen, Ideen für zusätzliche Freizeitangebote, Anregungen für eine bessere Bus- und Bahnanbindung nach Bielefeld oder eine optimierte Beschilderung, um sich im Schulzentrum besser zurechtzufinden.

Dass die Fragen und Ideen der Schüler nach dem Jugendplenum keineswegs in der Schublade verschwinden, bewies ein Fakten-Check. „Was ist aus den Anregungen von vor drei Jahren geworden?“, hakte Moderator Thorsten Nöthling bei den Vertretern der Verwaltung nach.

Schüler bittet um Geduld für Schulhof-Gestaltung

Bemängelt worden waren seinerzeit zum Beispiel hohe Buspreise, unüberdachte Bushaltestellen und zuasphaltierte Schulhöfe. Durch die Einführung des Schülertickets ist Busfahren für Schüler inzwischen attraktiver geworden, und durch den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet bekommen auch die meisten Haltestellen ein Wartehäuschen sowie zusätzlich noch Fahrradständer.

Um Geduld bitten musste der Bürgermeister hingegen bei den Schulhöfen: Zuerst sei der Umbau der Gesamtschule dran.