Verler Schützen lassen es bis tief in die Nacht krachen

In Verl werden die Feste gefeiert, wie sie fallen. Bis spät in die Nacht hielten es die Schützen auf ihren Winterbällen aus.

Verl (ei) - Die Hälfte ist um: Die Gilde-Majestäten Jens und Corinna Niederschulte sowie die Jungschützenrepräsentanten Alexander Hermes und Linnea Rössel haben zur Halbzeit ihrer Regentschaft ins Haus Henkenjohann an der Eiserstraße geladen. Und auch die Sürenheider Georgschützen feierten mit viel guter Laune.

Aufwendig geschmückter Saal

Mit vielen Gästen, unter anderem einer starken Abordnung der befreundeten Schützen aus Schermede, feierten die Gildeschützen bis in die frühen Morgenstunden ihren großen Winterball. Der stellvertretende Brudermeister Michael Hauphoff begrüßte die Gäste in dem festlich geschmückten Saal. Die Organisatoren hatten wie schon in den Vorjahren einen großartigen Ballabend vorbereitet, der keine Wünsche offen lies.

In dem aufwendig geschmückten Saal eröffneten die beiden Regentenpaare den Abend mit einem Ehrentanz. Nach dem Throngefolge durften sich die Gäste dann in ihrer festlichen Abendgarderobe in den Eröffnungstanz einbringen. Die Band Korn & Co. spielte den ganzen Abend über Livemusik und sorgte dafür, dass die Tanzfläche stets gut gefüllt war.

Sürenheider lassen es ordentlich krachen

Die Sürenheider Schützen ließen es mit benachbarten und befreundeten Vereinen ebenfalls ordentlich krachen. Bei einer Tombola warteten wertvolle Preise auf glückliche Gewinner. Unter dem Motto „Gute Laune am laufenden Band“ feierten die Gäste ausgelassen und tanzten bis in die frühen Morgenstunden.

Ziehung des Hauptpreises: (v. l.) Brudermeister Werner Paulfeuerborn, Königspaar Christian und Daniela Dost sowie Lukas Piepenbrock.Nach dem Eröffnungstanz durch die beiden Regentenpaare Christian und Daniela Dost sowie Lukas Piepenbrock und Maxima Falz ließen sich auch die Thronpaare bei flotter Musik nicht lange bitten. Schnell füllte sich das große Tanzparkett, DJ Straube hatte immer den richtigen Song parat.

Spannende Tombola mit wertvollen Preisen

Spannung versprach die große Tombola mit wertvollen Preisen, so ein Fahrrad oder eine Ballonfahrt. Über die vielen jüngeren Gäste freute sich Brudermeister Werner Paulfeuerborn besonders. Gute Nachrichten hatte das Königspaar: Bei den großen Umzügen am dritten Juniwochenende wird es trotz aller Einsparungen wieder Süßigkeiten regnen.