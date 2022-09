Verler setzen ein Zeichen für die Kinderrechte

Seit fünf Jahren wird der Weltkindertag, in Verl groß gefeiert. Für die diesjährige Ausgabe hat die Stadt „Deine Kinderband“ eingeladen.

Eine von zwei Bands, die zum Weltkindertag am 20. September an der Grundschule Kaunitz auftritt, ist „Deine Kinderband“. Sie rangiert regelmäßig auf den Spitzenplätzen der Kinderlieder-Charts.

Verl (gl) - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause lädt die Stadt in diesem Jahr wieder alle Kinder und Familien ein, den Weltkindertag in Verl zu feiern. Am Dienstag, 20. September, präsentiert der Fachbereich Jugend gemeinsam mit vielen weiteren Beteiligten aus der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Hof der Grundschule Kaunitz von 15 bis 18.30 Uhr ein vielseitiges Bühnen- und Mitmachprogramm.

„Ich lauf“, „Tanz“ und „Wir drehen uns im Kreis“

Für Musik sind die „Jekits“ der Grundschule Kaunitz-Bornholte sowie „Deine Kinderband“ mit Kinderliedern zum Mitrocken verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die beiden Bandmitglieder Pia und Nino seien seit zehn Jahren deutschlandweit erfolgreich mit fröhlich-rockig-poppiger Musik mit lustigen und frechen Texten unterwegs.

Sie animierten ihr junges Publikum mit Songs wie „Ich lauf“, „Tanz“ oder „Wir drehen uns im Kreis“ zum Mitsingen und Tanzen. Sie seien Gewinner mehrerer Kinderliederpreise und belegten regelmäßig Top-Platzierungen in den Kindermusik-Charts. Während die „Jekits“ direkt nach der Begrüßung von Bürgermeister Michael Esken gegen 15.10 Uhr zu erleben sind, rockt die Band ab 15.30 Uhr die Bühne.

Örtliche Vereine, Einrichtungen und Institutionen präsentieren sich

Außerdem erwarten Besucherinnen und Besucher unter anderem XXL-Gesellschaftsspiele, Bewegungsspiele, eine Bastelaktion, eine Button-Presse, Glitzertattoos, eine Hüpfburg sowie eine Rollenrutsche. Auch an das leibliche Wohl ist gedacht. „Mit dabei sind wieder viele örtliche Vereine, Einrichtungen sowie Institutionen, die sich für Kinder und ihre Rechte stark machen und sich für den Weltkindertag tolle Aktionen überlegt haben“, berichtet Jugendpfleger Manuel Begenat.

„Auch wenn der Weltkindertag ein buntes Fest ist, hat er eine tiefe Bedeutung“, betont Bürgermeister Michael Esken, auf dessen Initiative der Weltkindertag seit 2017 auch in Verl gefeiert wird. Ziel sei, die Rechte der Kinder sowie die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen zu fördern. Nicht zuletzt soll sich die Regierung an diesem Tag öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) zu unterstützen.

Bürgermeister verspricht einen Nachmittag voller Spiel und Spaß

So hat es die UNO festgelegt, als sie 1954 den Mitgliedsstaaten empfahl, einen Weltkindertag ins Leben zu rufen. „Gemeinsam für Kinderrechte“ lautet in diesem Jahr das Motto des Weltkindertags. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder viele Mitwirkende gewinnen konnten, um den Kindern und Familien einen Nachmittag voller Spiel und Spaß bieten zu können und gleichzeitig gemeinsam ein Zeichen für Kinderrechte zu setzen“, so der Bürgermeister. Die Teilnahme ist kostenlos.