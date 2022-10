Verler Tod will Besucher mit buntem Programm begeistern

Verl (gl) - Nach dem blühenden Leben folgt doch stets auch der Tod. Den wollen die Verler mit ihrem Herbstfest wieder standesgemäß feiern und laden am Wochenende zum Abschluss der Außenveranstaltungen ein – verkaufsoffener Sonntag und großes Rahmenprogramm inklusive.

„Seit fast 170 Jahren kommt nach dem Verler Leben der Verler Tod“, erklärt Munna Shah von der Verler Werbegemeinschaft. In diesem Jahr hat er zwei Premieren im Gepäck: Zum einen steigen die Verler Händler passend zum verkaufsoffenen Sonntag am 23. Oktober in die IHK-Aktion „Heimat shoppen“ ein. Für die Kunden bedeutet das neue Papiertüten, Gummibärchen, Luftballons und Informationen, wieso es wichtig sei, den stationären Einzelhandel zu stärken, erklärt Marco Rieso, Referatsleiter Handel und Dienstleistung der IHK Ostwestfalen, den Hintergrund. „Die Unternehmen schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, treten als Sponsoren auf, zahlen Gewerbesteuer und leisten so ihren Beitrag für eine lebenswerte City.“

Winzerdort öffnet bereits am Samstag

Bereits am Samstag öffnet auf der Wiese des Gymnasiums das Winzerfest mit Flammkuchen, Weinvesper-Gerichten und Crêpes.Zum anderen gibt es ab diesem Jahr ein Winzerdorf auf der Wiese am Gymnasium. Dort werden bereits am Samstag, 22. Oktober, von 17 bis 22 Uhr Weine von zwölf deutschen Winzern sowie Flammkuchen, Weinvesper-Gerichte und Crêpes angeboten. Am Sonntag öffnet das Team vom Deja Vu ab 12 Uhr die Verkaufsstände. Ganz traditionell wird auf der Wilhelmstraße die kleine Kirmes aufgebaut. Direkt nebenan sind die sogenannten „CharMützen“ zu finden, die selbst gestrickte Winter-Accessoires anbieten und den Erlös gemeinsam mit der Ugandahilfe Verl für eine bessere medizinische Versorgung in Uganda spenden.

Während der Heimatverein auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm zusammengestellt hat und die Treckerfreunde Isselhorst die Hauptstraße mit ihren landwirtschaftlichen Oldtimern schmücken, präsentiert die Stadtverwaltung zum Abschluss der Klimawoche elektrische Fortbewegungsmittel „jeder Couleur auf dem Schulhof des Gymnasiums“, wie Meinolf Maasmeier vom Klima-Tisch verrät. Darunter historische, aber auch aktuelle Fahrzeuge. Auch die Gesamtschule wird dort vertreten sein und ihr Nachhaltigkeitsprojekt vorstellen.

Hüpfburgen auf dem Delphos-Platz

Rund um das Thema Elektromobilität geht es am Sonntag auf dem Schulhof des Gymnasiums.Unterhaltung für die jungen Besucher finden Familien auch am Delphos-Platz. Dort werden zwei Hüpfburgen und ein Bungee-Trampolin aufgebaut. Wem das Programm noch nicht genug ist, hat am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit, durch die geöffneten Geschäfte der Verler Innenstadt zu bummeln. „Die Händler haben einige Überraschungen parat. Und natürlich auch den beliebten Verler Taler“, macht Munna Shah augenzwinkernd Lust auf das bunte Treiben am Wochenende.

Zum diesjährigen Verler Tod bietet auch der Heimatverein von 13 bis 18 Uhr wieder ein vielfältiges Programm. Zwei Häuser an der Sender Straße sind geöffnet.

Kutschfahrten am Heimathaus und Oldtimer in der Hauptstraße

Im alten Ortskern bietet der Heimatverein wieder Kutschfahrten an. Außerdem sind landwirtschaftliche Oldtimer zu sehen.Im Heimathaus selbst ist die Ausstellung „Unter uns“ über Zwangsarbeit in Verl zu sehen. Um 15 Uhr gibt es hierzu eine Führung. Vor dem Haus ist Schäfer Georg Flötotto mit Schafen zu Gast. Wer sich ein dickes Fell für den Winter zulegen will, ist hier richtig. Zudem bringt der Schäfer Pellets aus Vlies mit, die sich bei der Kompostierung verwenden lassen.

„Wer schon Schafe gestreichelt hat, mag vielleicht noch Kutsche fahren“, sagen die Organisatoren. In Kooperation mit der Werbegemeinschaft Verl gibt es Kutschfahrten rund um den Stadtkern. Eine Runde dauert ungefähr 45 Minuten. Die Tour wird vom Team der Natur- und Kulturführer des Heimatvereins begleitet und ist kostenfrei. Abfahrt ist stündlich von 13 bis 16 Uhr ab Heimathaus.

Fachwerkkonzert am Sonntagabend

Ein Sortenstand mit diversen Äpfeln wird beim Heimathaus aufgebaut sein. Das Beste aus Äpfeln gibt es in einer kleinen Caféteria, dieses Mal im Haus Maasjost. Zudem finden Führungen durch das Haus, die Druckerei und die Knopfmanufaktur statt. Und ab 19.30 Uhr findet im Heimathaus das Fachwerkkonzert statt. Zu Gast ist das Flamenco-Gitarren Ensemble Café del Mundo mit seinem Programm „Famous Tracks“.