Verler Ugandahilfe verschifft Löschfahrzeug nach Afrika

Dieses Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug wird am Mittwoch nach Uganda verschifft. In dem afrikanischen Land soll es Brände löschen und Menschenleben retten.

Verl (ei) - Wenn in Verl Feuerwehrfahrzeuge ausgemustert werden, schaffen sie an anderen Orten auf dem Erdball noch Sicherheit: Die Uganda-Hilfe verschifft am Mittwoch ein umgebautes Tanklöschfahrzeug (TLF) nach Uganda in Afrika.

Ein weiteres Feuerwehrfahrzeug ist in Argentinien im Einsatz

Außerdem haben die Blauröcke kürzlich erfahren, dass ein weiteres ehemaliges Fahrzeug in Argentinien eingesetzt wird. Vor knapp zwei Jahren war das TLF, das jetzt verschifft werden soll, beim Löschzug Verl ausgemustert worden.

Das Mercedes-Fahrgestell mit einem Aufbau der Firma Ziegler hat eine zulässige Gesamtmasse von zwölf Tonnen und wird von 240 Pferdestärken angetrieben. Thomas Pankoke hat in den vergangenen Wochen mit Helferinnen und Helfern fleißig umgebaut.

Aus dem einstigen TLF wird ein HLF

Das Ergebnis: Aus dem einstigen TLF wurde ein HLF (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug). So wurden beispielsweise zwei Hilfeleistungssätze eingebaut, um nach Verkehrsunfällen eingeklemmte Personen mit den hydraulischen Geräten befreien zu können.

Ferner wurde ein Lichtmast am Heck montiert. „In dem ostafrikanischen Land, das zu den ärmsten auf der Welt zählt, gibt es keine Straßenbeleuchtung wie bei uns“, erläutert Pankoke.

LED-Strahler leuchten das Umfeld aus

Licht ist aber wichtig bei einem Einsatz, weiß der Notfallsanitäter aus seiner beruflichen Erfahrung. So montierte er außer dem Lichtmast auch zahlreiche LED-Strahler am Dach des Feuerwehrfahrzeugs, um eine perfekte Umfeldausleuchtung zu ermöglichen.

Schließlich soll niemand im Einsatzfall über einen Feuerwehrschlauch fallen und sich womöglich verletzen. Für die Brandbekämpfung bringt das Feuerwehrfahrzeug 2500 Liter Wasser und zahlreiche Schläuche mit.

Feuerwehren aus der Umgebung steuern Komponenten bei

Die wurden speziell umgerüstet – die in Deutschland gängige Technik an der Verbindungsstelle zur Kupplung würde in dem afrikanischen Staat schnell zu Komplikationen führen.

Nach ersten Gesprächen mit der Stadtverwaltung hatte Pankoke im April die Finanzierung für sein Vorhaben sichergestellt und war in die Detailplanung gegangen. Aus Steinhagen erhielt er eine Tragkraftspritze, aus Wadersloh einen Rüstsatz.

Helfer sollen umfangreich geschult werden

Weitere Utensilien mussten (günstig) zugekauft werden, so dass nun ein schlagkräftiges Fahrzeug übergeben wird. „Wir planen noch eine Fahrt mit vier Feuerwehrleuten, die zumindest gut Englisch sprechen“, erläutert der Initiator.

Denn die Helfer sollen umfangreich in die Bedienung der Komponenten eingeführt werden. Am Samstag präsentierten neun Feuerwehrleute unter Leitung von Brandoberinspektor Thomas Heitjohann und Hauptbrandmeister Klaus Kretschmar die Möglichkeiten der Technik im Einsatz.

Simuliert wurde ein Löschangriff sowie die Befreiung einer eingeklemmten Person aus einem Unfallauto.