Verler Unternehmen revolutioniert den Schaltschrankbau

Ohne einen Schaltschrank funktioniert in der Industrie nichts. Die Verler Firma Beckhoff Automation hat nun den Bau revolutioniert.

Das von Daniel Siegenbrink präsentierte Rückwandbussystem hört sich zunächst einmal wenig spannend an. Tatsächlich revolutioniert Beckhoff Automation damit den Schaltschrankbau.

Verl (rast) - Einen Schaltschrank kennt jeder von Zuhause. Darin steckt die Verteilung der Elektrotechnik. Ähnlich sieht es in der Industrie aus, wenn es um die Steuerung von Maschinen geht. PCs, Klemmen, Sicherungen, Netzteile oder Servoeinheiten werden benötigt. Bis alles in so einen Schrank eingebaut ist, dauert es schon einmal zwei Arbeitstage. Jetzt hat Beckhoff Automation das Thema neu gedacht.

Das Ergebnis sieht unspektakulär aus, hat es aber in sich. Die silberfarbenen Blöcke, die auf eine rund 30 mal 60 Zentimeter große Grundplatte geschraubt sind, erinnern ein klein wenig an die Skyline einer Stadt. „Das ersetzt einen kompletten Schaltschrank“, erzählt Daniel Siegenbrink, der das Projekt bei Beckhoff Automation betreut, nicht ohne Stolz. Einen Namen hat Beckhoffs jüngstes Baby auch: MX-System – steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung.

Platzersparnis und weniger Zeit für den Bau

Grundplatte mit den Modulen wie Stromeinspeisung oder Steuerung für Motoren.Neben der deutlichen Platzersparnis nennt Daniel Siegenbrink noch einen weiteren Vorteil: „Man benötigt weniger Zeit.“ Warum? Weil beim klassischen Schaltschrankbau die Komponenten miteinander verdrahtet werden müssen. Und das dauert. 28 Stunden seien dafür schnell vergangen. Das MX-System ist in einer Stunde zusammengesteckt, bei gleicher Funktionalität. Ein Elektriker als Fachkraft könne eingespart werden. Dabei ist die Mappe mit der notwendigen Dokumentation nur ein Viertel so dick wie die eines herkömmlichen Schaltschranks.

Ultimative Vorkenntnisse sind für das MX-System wohl nicht notwendig. Grundsätzlich kann wohl auch ein Bundeskanzler den alternativen Schaltschrank zusammenstecken. Gerade befinde man sich in der Phase, es in den Markt einzuführen. Firmenchef Hans Beckhoff selbst hat das MX-System im vergangenen Jahr vorgestellt.

Mit der Idee der Technik weit voraus

Den Chef hat die Idee, den Schaltschrankbau zu vereinfachen, schon lange umgetrieben. Wie es funktioniert, war nach einem Wochenende in Klausur auch schnell klar. Allerdings war er mit seiner Idee dem Stand der Technik gedanklich einen riesigen Schritt voraus. Die Leistungselektronik gab es vor einigen Jahren nämlich noch nicht her. Jetzt ist die wichtigste Frage gelöst: Wie bekomme ich die Wärme aus dem System?

„Vor zehn Jahren wäre das MX-System noch doppelt so groß gewesen“, erklärt Daniel Siegenbrink im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Leistungselektronik habe es inzwischen aber große Entwicklungsschritte gegeben.

Lange Kabelwege werden vermieden

Motorsteuermodule mit den Anschlüssen zu den Antrieben.In der Grundplatte, die es in verschiedenen Größen gibt und von der auch mehrere miteinander vernetzt werden können, versteckt sich ein sogenanntes Rückwandbussystem. Über das werden alle oben aufgeschraubten Komponenten verbunden und können gezielt angesprochen werden. Als Basis dient das Stromeinspeisemodul mit dem Notaus-Schalter. Hinzu kommen weitere Bausteine zum Beispiel für den Anschluss von Sensoren, Motoren oder von einem Bildschirm – je nachdem, was für den Betrieb einer Maschine gerade benötigt wird.

Die alternative Beckhoff-Schaltschranklösung kann einfach mit an die Maschine gebaut werden. Die Einheit benötigt keinen eigenen Schrank. Einen gesonderter Platz für einen Schaltschrank fernab einer Maschine wird nicht benötigt. Der Vorteil: Lange Kabelwege werden so vermieden.

150 Einzelteile für konventionellen Schaltschrank

Bei einem konventionellen Schaltschrank kommen rund 150 Einzelteile zum Einsatz. Da könne es beim Verdrahten immer wieder zu Fehlern kommen, erklärt Daniel Siegenbrink. Bei der Beckhoff-Variante sind es lediglich 18 Teile, die auch nicht verdrahtet werden müssen. Zudem sind die Module „intelligent“, sodass sie zum Beispiel eine eigene Fehlerdiagnose durchführen.

Was laut Daniel Siegenbrink auch entfällt, ist die Planung für einen Schaltschrank, welche Sachen in ihm wo untergebracht werden sollen. Auch ein Verdrahtungsplan ist nicht mehr nötig. Fünf Jahre habe es gedauert, das MX-System zu entwickeln. Gut Ding will eben Weile haben.

Zusammenbau schafft auch Bundeskanzler Olaf Scholz

Illustre Runde: Portugals Premierminister Antonio Costa Portugal (v. l.), Hans Beckhoff und Bundeskanzler Olaf Scholz montieren Module auf die Grundplatte zusammen.Die alternative Schaltschranklösung hilft aus Sicht von Daniel Siegenbrink auch bei dem aktuellen Fachkräftemangel. So seien keine fundierten Kenntnisse der Elektrotechnik nötig, um die Grundplatte mit den einzelnen Komponenten zu bestücken. Ob Olaf Scholz (SPD) auf der Hannovermesse wusste, dass er etwas ganz Besonderes in den Händen hielt? Da hat er nämlich am Beckhoffstand ein Modul auf die Grundplatte geschraubt. „Eine Idee aus Verl für die Welt“, sagt Daniel Siegenbrink im Gespräch mit dieser Zeitung.