Verler Unternehmen Vasner spendet Bobbycar-Rennbahn

Sürenheide (gl) - Das Verler Unternehmen Vasner spendet für die Kinder der Kita St. Judas Thaddäus in Sürenheide. Es geht um den Bau einer Bobbycar-Rennbahn sowie weitere Spielmöglichkeiten, heißt es in einer Mitteilung. Um Spenden zu sammeln, habe Vasner – das Unternehmen stellt Infrarotheizungen her – ein Projekt auf seiner Internetseite eingerichtet.

6000 Euro sind zusammengekommen

In diesem Zusammenhang sei ein Teil der Einnahmen im Webshop im Juli als Spendengeld beiseitegelegt worden. Rund 6000 Euro seien zusammengekommen. Schon seit vielen Jahren stehe die Rennstrecke für Bobbycars ganz oben auf der Wunschliste der Jungen und Mädchen in der Kita St. Judas Thaddäus, heißt es weiter.

Die hohen Kosten dafür seien für eine lange Zeit ein Hindernis gewesen. „Es ist super, dass die Rennstrecke nun gebaut werden kann und der Platz genutzt wird. Das wertet den Kindergarten nur noch mehr auf“, sagt Steffanie Noster, Vorsitzende des Kita-Fördervereins.

Von der Rasenfläche zur befestigten Rennbahn

Aktuell befinde sich an der Stelle, an der die befestigte Rennbahn gebaut werden soll, lediglich eine Rasenfläche. Der Förderverein überlege außerdem, zusätzlich sogenannte Bobby-Quads mit dem Geld anzuschaffen.

Während ihres Besuchs in der Kita zur Übergabe des Spendenschecks habe sich Vasner-Geschäftsführerin Janina Motschull angesichts der Wirkung der Spendenaktion begeistert gezeigt. „Wir freuen uns sehr, dass dank unserer Kunden eine solch großartige Summe für den Wunsch der Kinder zusammengekommen ist und dieser endlich in die Realität umgesetzt werden kann.

„Es ist schön, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“

Gerade als lokales Unternehmen ist es schön, den Kindern hier in Verl ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, wenn sie künftig eine eigene Rennstrecke in ihrem Kindergarten haben“, wird die Geschäftsführerin in der Mitteilung abschließend zitiert.