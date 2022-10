Verler Unternehmen zeichnet 26 Mitarbeiter aus

Verl (gl) - Das Verler Familienunternehmen Heroal hat am vergangenen Dienstag 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden sie von der Geschäftsleitung und ihren Führungskräften für ihren jahrzehntelangen Einsatz geehrt. Als Anerkennung für ihre anhaltende Verbundenheit mit dem Unternehmen erhielten sie zudem Urkunden und Präsente.

Bereits seit der Ausbildung in der Firma

In diesem Jahr feiern die Jubilarinnen und Jubilare zwischen 20 und 45 Jahren Betriebszugehörigkeit. Viele von ihnen sind bereits seit ihrer Ausbildung bei Heroal in Verl oder Hövelhof beschäftigt.

Auch 2023 würden wieder Ausbildungen und duale Studienplätze für einen qualifizierten Start in das Berufsleben angeboten, schreibt die Firma.

800 Mitarbeiter an drei Standorten

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden zählt Heroal nach eigener Aussage international zu den Marktführern. Durch die Leidenschaft für Engineering setze das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe und gewährleiste in einem sich ständig verändernden Markt höchste Produkt- und Servicequalität, heißt es auf der Internetseite. Und weiter: „Wir stehen für unsere Region, den Standort Deutschland und sind stolz, dass unsere Systeme ,Made in Germany’ sind.“ Beschäftigt werden mehr als 800 Mitarbeiter an drei Standorten in Verl und Hövelhof.