Verler Unternehmer spenden 3200 Euro an die Lebenshilfe

Verl (gl) - Es gibt Unternehmer, die setzen sich für die gute Sache ein. Zu ihnen gehört Thomas Echterhoff. Zum 13. Mal hat der Garten- und Landschaftsbauer in seiner Baumschule eine Aktion durchgeführt, bei der beim Verkauf von Weihnachtsbäumen Spenden gesammelt wurden. 3200 Euro sind laut einer Mitteilung dabei zusammengekommen. Das Geld ist an den Gütersloher Verein Lebenshilfe gespendet worden.

Unterstützt worden ist Thomas Echterhoff einmal mehr von seinen befreundeten Unternehmerkollegen Klaus Balsfulland, Andreas Wenker sowie Guido Fuchs. Sie hatten im Vorfeld der Aktion an ihre Stammkunden Gutscheine für Weihnachtsbäume verkauft, die am 11. Dezember eingelöst werden konnten. Außerdem zögerten Thomas Echterhoff und seine Mitstreiter nicht lange und stockten die Einnahmen auf die 3200 Euro auf. Außerdem spendeten die beim Weihnachtsbaumverkauf beschäftigten Mitarbeiter ihren Tageslohn für den guten Zweck.

Reges Treiben am Brummelweg

Am Aktionstag herrschte reges Treiben am Brummelweg. Die Kinder von Thomas Echterhoff, Meike, Rieka, Katharina und Lucy nutzten die Gelegenheit, Getränke, Gebackenes und Gegrilltes an die zahlreich erschienenen Besucher zu verkaufen und mit der Sammelbüchse um Spenden zu bitten. Aber auch nach dem Samstag wurden an den Folgetagen weiterhin Geldspenden entgegengenommen. Bis zum 23. Dezember wurde die Aktion fortgeführt, schreiben die Veranstalter. Die Spendensumme wurde schließlich Anfang Februar an den Verein Lebenshilfe überreicht. Coronabedingt fand die symbolische Übergabe in Form eines riesiges Schecks in kleiner Runde statt, schreiben die Organisatoren. Ob die Aktion in diesem Jahr erneut durchgeführt wird, wurde in dem Schreiben zwar nicht mitgeteilt, gilt aber als wahrscheinlich.