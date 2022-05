Verler Verein Helfende Hände bekommt Unterstützung

Wieviel Leben passt in einen Koffer? Das fragt der Verler Verein Helfende Hände. Jüngst wurde er mit einer Spende unterstützt.

Verl (gl) - Der Krieg in der Ukraine ist für viele Menschen belastend – besonders für die, die unmittelbar davon betroffen sind und ihre Heimat, ihr Zuhause, ihre Familie und ihre Freunde verlassen mussten. Zumal sich die Frage stellt, wieviel Leben in einen Koffer, eine Handtasche oder einen Rucksack passt, heißt es in einer Mitteilung des Verler Vereins Helfende Hände.

Auch alltägliche Kleinigkeiten kosten eine Menge Geld

Die in Verl angekommenen Flüchtlinge hätten nur wenig von ihrem Hab und Gut mitgenommen und seien jetzt auf Unterstützung angewiesen. Manchmal fehlten größere Dinge wie ein Fahrrad, um einkaufen oder Kinder zur Schule bringen zu können.

Oft fehle es aber auch an Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die nun einmal Geld kosten, informiert der Verein. Eine kleine Hilfe habe der Verein jüngst von der Firma Josef Henkenjohann aus Kaunitz erhalten. Dessen Geschäftsführer Ralf Marzinkewitsch habe dem Verein eine Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht.

Vorstandsmitglieder richten ihren Dank aus

Sie soll regional für die Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine eingesetzt werden. Ihren Dank richteten Ulrike Meyer und Carolin Myller vom Vereinsvorstand aus.