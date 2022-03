Verler Vier Jahreszeiten: Vorverkauf beginnt

Kaunitz (gl)- Der „Verler Frühling“, das erste Konzert zum Jubiläum „25 Jahre Verler Vier Jahreszeiten“, wird anlässlich der weltpolitischen Situation als „Konzert für den Frieden“ gestaltet, und zwar am Sonntag, 24. April, ab 19.30 Uhr, in der Marienkirche in Kaunitz.

Instrumentales Friedensgebet

„Ein instrumentales Friedensgebet, Kompositionen, die den Freiheitskampf gegen Despoten programmatisch thematisieren, und Solokonzerte, die mit melodischer Schönheit, überbordender Virtuosität und freudigem Gestus die Erhabenheit und den Triumph der Kunst über Krieg und Tyrannei erfahrbar machen und die Zuhörer für knapp zwei Stunden in eine andere, glücklichere Welt eintauchen lassen, stehen im Zentrum des Konzertabends“, schreibt der musikalische Leiter Knut Peters.

Samuel Barbers „Adagio“, das er später mit dem liturgischen Text „Agnus Dei, miserere nobis, dona nobis pacem“ unterlegt hat, wird erklingen. Immer wieder hört man dieses Werk in Friedenskonzerten in aller Welt und es vermag stets, die Zuhörer zu erschüttern. In den eindringlichen Klangwelten der symphonisch besetzten Ouvertüren Ludwig van Beethovens zu den Dramen „Egmont“ und „Coriolan“ werden aktuelle Themen reflektiert: Egmonts Freiheitskampf, despotische Unterdrückung, ungerechte extreme Gewalterfahrungen, Coriolans Vernichtung verheißende Aggressivität, letztlich aber in beiden Werken auch die Hoffnungen auf eine bessere Zukunft: Coriolans Läuterung durch die Hinwendung zum Humanismus und Egmonts triumphaler Jubel über den Tod hinaus in Erwartung einer von den Idealen der Aufklärung, Freiheit, Toleranz und Menschenliebe geprägten Zukunft.

Für Musiker und Besucher gilt die 2G-Regel

Danach sollen zwei heitere Meisterwerke der Solokonzert-Literatur dargeboten werden: Zunächst wird die bereits in vier Konzerten in Kaunitz gefeierte 26-jährige Ausnahme-Cellistin Irena Josifoska die Melodienseligkeit und Anmut der „Rokoko-Variationen“ für Solo-Violoncello und Orchester von Peter Iljitsch Tschaikowskys interpretieren. Eine besondere Freude ist es Knut Peters, dass er mit seinem Symphonieorchester den Pianisten Christian Petersen begleiten darf, und zwar bei der Darbietung der Wiener Klassik: des 5. Klavierkonzertes Es-Dur „Emperor“ von Ludwig van Beethoven. Petersen ist Professor an der Universität der Künste in Berlin, einer der renommiertesten Musikhochschulen Europas.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewähren, gilt sowohl für Musiker wie auch Konzertbesucher die 2G-Regel. Karten im Vorverkauf gibt es in der Pegasus-Buchhandlung in Verl und bei Elektro Schulmeister in Kaunitz sowie bei Knut Peters unter 0160/3333163 (What’s App, SMS oder Anrufbeantworter) oder per E-Mail an knutpeters@gmx.de sowie – falls noch vorhanden – an der Abendkasse.