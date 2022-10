Verler wollen gemeinsam der Demenz trotzen

Verl (gl). Für alle, die sich gern gemeinsam mit anderen in der Natur bewegen, veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft „Sport und Demenz“ Gütersloh (AG), einen weiteren Vier-Jahreszeiten-Spaziergang.

Natur erleben und Erinnerungen austauschen

Die AG setzt sich dafür ein, dass sich an Demenz Erkrankte nicht zurückziehen, sondern möglichst in Gemeinschaft bewegt bleiben. Organisatorin des Vier-Jahreszeiten-Spaziergangs ist Tanja Hellweg, Übungsleiterin beim TV Verl.

Willkommen sind von einer Demenz Betroffene, ihre Angehörigen und Freunde. Ziel der Aktion sei es, Natur zu erleben, Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen nutzen und vielleicht auch Erinnerungen auszutauschen.

Teilnahme ist kostenlos, aber eine Anmeldung notwendig

Die Rundgänge sind etwa drei Kilometer lang und führen nach ein bis eineinhalb Stunden zurück an den Ausgangspunkt. Start ist am Samstag, 22. Oktober, ab 14 Uhr am Parkplatz Am Ölbach 58.

Von dort aus wird gemeinsam mit den ehrenamtlichen Gehtreff-Paten die Strecke zwischen dem Landerbach und Ölbach spaziert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung beim Kreissportbund wird erbeten. Das ist unter 05241/851446 und per E-Mail an [email protected] möglich.

Zusammenschluss vieler Vereine

Veranstalter ist die AG „Sport und Demenz“ mit der Alzheimer Gesellschaft im Kreis Gütersloh, der Aktion Atempause der Diakonie Kreis Gütersloh, den Sportvereinen Gütersloher Turnverein, Wiedenbrücker Turnverein, Turnverein Werther, Sportverein Spexard, Turnverein Verl, SC Grün-Weiß Varensell, Gesundheits- und Rehabilitationssportverein Gütersloh und dem Kreissportbund.