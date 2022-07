Verlerin sattelt mit 41 Jahren beruflich um

Malen und Basteln ist die große Leidenschaft von Marina Korenkov. In der DRK-Kita in Verl lebt sie sie als praxisorientierte Auszubildende aus.

Verl (gl) - Was tun, wenn man sich mehr und mehr vom erlernten Beruf entfernt und stattdessen persönliche Interessen sowie Neigungen auf einem ganz anderen Gebiet entdeckt? „Für einen Berufswechsel ist es nie zu spät“, dachte sich in dieser Situation die Verlerin Marina Korenkov.

„Die Arbeit mit den Kindern macht mir großen Spaß“

Nach der Geburt ihrer zwei Kinder und der anschließenden Familienzeit kehrte die pharmazeutisch-technische Assistentin nicht wieder zurück an ihren Arbeitsplatz in einer Apotheke. Stattdessen heuerte sie mit 41 Jahren in der DRK-Kita Verl an, um dort als sogenannte PIA (praxisorientierte Auszubildende) eine zweijährige praxisorientierte Ausbildung zur Kinderpflegerin zu absolvieren.

Das erste Jahr ihres Neustarts ins Berufsleben liegt nun fast hinter der in Kasachstan geborenen Russin mit deutschen Vorfahren, die seit 2002 in Verl lebt. Marina Korenkov bereut ihre Entscheidung nicht – im Gegenteil. „Die Arbeit mit den Kindern macht mir großen Spaß. Ich habe alles richtig gemacht“, sagt die verheiratete Mutter von zwei 13 und 15 Jahre alten Töchtern.

„Ich suchte eine neue Herausforderung“

Ihr Herz für das Soziale hat Marina Korenkov in der Frühphase der Corona-Pandemie für sich entdeckt. „Ich suchte nach zehnjähriger Berufsunterbrechung wieder eine neue Herausforderung. Eine Nachbarin empfahl mir eine Tätigkeit als Alltagshelferin“, erinnert sich die Umschülerin. „Ich habe danach ein Dreivierteljahr in der Kita meiner Kinder gearbeitet und die Erzieherinnen entlastet. Das war eine interessante Aufgabe, die ich genossen habe.“

Nach neun Monaten lief das Programm aus. „Ich wollte gern in der Kita weiterarbeiten. Aber ohne eine pädagogische Ausbildung war das nicht möglich“, sagt Korenkov. Als Lösung des Problems entpuppte sich PIA. Im August vergangenen Jahres begann Marina Korvenkov in der DRK-Kita.

Spielen, Singen, Malen und Basteln in der Igel-Gruppe

Für die theoretische Ausbildung besucht sie zweimal in der Woche das Paderborner Edith-Stein-Berufskolleg des Erzbistums. Im kommenden Monat – nach dem Ende ihres ersten Jahrs – wechselt sie dort in die Oberstufe.

Das praktische Rüstzeug für ihren künftigen Beruf als Kinderpflegerin holt sie sich in der DRK-Kita. Die Auszubildende spielt, singt, malt oder bastelt mit den Kindern der „Igel“-Gruppe.

„Man merkt Marina die Lebenserfahrung an“

Eine gute Arbeit wird der 42-Jährigen auch von ihrer Praxisanleiterin – der Erzieherin Anne Peine – sowie von Kita-Leiterin Karin Berning bescheinigt. „Man merkt Marina die Lebenserfahrung an“, sagt Berning. „Sie ist ehrgeizig, zielstrebig und stellt hohe Anforderungen auch an sich selbst.“

Wie geschickt sie sich im Umgang mit Kindern verhält, wie anschaulich sie das Thema Gesundheitsförderung vermittelt oder mit ihren Schützlingen in der Küche arbeitet – das konnten ihre Lehrerinnen und Lehrer bei vier Besuchen in der DRK-Kita mit eigenen Augen sehen. Wenn Korenkov in einem Jahr ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin abgeschlossen hat, kann sie auch als Tagesmutter arbeiten.

„Eine Ausbildung zur Erzieherin kann ich mir gut vorstellen“

Ihr Wunsch ist allerdings eine Weiterbeschäftigung in der Kita. Und – auch das ist aktuell eine Überlegung – vielleicht steckt sie sich nach der erfolgreichen PIA-Zeit noch höhere Ziele. „Eine Ausbildung zur Erzieherin kann ich mir gut vorstellen“, sagt sie.