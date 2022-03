Verlerin soll ihre Kinder sexuell missbraucht haben

Verl (gl) - Eine 49 Jahre alte Verlerin muss sich ab Donnerstag, 7. April, vor dem Bielefelder Landgericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, ihre beiden Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, zwischen August 2008 und Juli 2012 ihre Tochter wöchentlich – in 200 angeklagten Fällen – sexuell missbraucht zu haben.

Körperliche und psychische Attacken

Die Tochter war zu Beginn der Taten fünf Jahre alt. Die Missbrauchsfälle sollen in der Zeit in der Bielefelder Wohnung stattgefunden haben, die die Familie zu dem Zeitpunkt bewohnte. „In der Zeit zwischen August 2014 bis Dezember 2015 soll die Angeklagte ihre Tochter in der mittlerweile in Verl bewohnten Wohnung durch körperliche und psychische Attacken gequält haben“, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts Bielefeld.

Vermutlich zu Beginn des Jahres 2016 solle die Angeklagte zudem ihren zu diesem Tatzeitpunkt neun Jahre alten Sohn in Verl ebenfalls sexuell missbraucht haben. Im Dezember 2020 soll die Angeklagte zudem sechs jugendpornografische Bilddateien besessen haben. Auch dafür muss sie sich vor Gericht verantworten.

Nach dem Auftakt am Donnerstag, 7. April, sind zwei Folgetermine angesetzt. Am Montag und Donnerstag, 25. und 28. April, soll es mit dem Prozess vor der III. Strafkammer jeweils um 9 Uhr losgehen.