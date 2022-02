VHS läutet mit Reihe über Naturgärten den Frühling ein

Laubfrösche fühlen sich in naturbelassenen Teichen und Gärten wohl: Wie sich ein Naturgarten entwickeln lässt, greift eine neue Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Verl auf.

Verl (gl) - Mit einer neuen Veranstaltungsreihe zum Thema Naturgarten stimmt sich die Volkshochschule (VHS) in Verl ab Donnerstag, 3. März, auf den bald beginnenden Frühling ein.

Vorfreude beim VHS-Leiter

„Unsere neue Vortragsreihe versteht sich als Beitrag zur regionalen Biodiversitätsentwicklung nach dem Motto ‚Biosphäre schützen, zu Hause beginnen‘“, sagt VHS-Leiter Josef Lieneke laut einer Mitteilung. Alle Veranstaltungen seien als kommunikative Vorträge geplant, die Austausch, Ergänzungen und Diskussionen der Teilnehmer ermöglichen sollten. „Großartige Panoramabilder, Makroaufnahmen und Streams von Originalorten sollen für die Schönheit des Lebens vor unserer Haustür begeistern“, betont Lieneke. Zudem ergänze ein Bücher- und Materialtisch jedes Modul.

Auftakt am 3. März

Der Auftakt der Reihe findet am Donnerstag, 3. März, im Multifunktionsraum des Verler Gymnasiums statt: Der Naturgartenexperte und Autor Karl-Heinz Niehus hält dort ab 19.30 Uhr den Vortrag „Naturgärten verstehen und entwickeln“. Der Referent Niehus lebt den VHS-Angaben zufolge mit seiner Ehefrau auf einem Hof in Löhne (Kreis Herford), den schon sein Großvater und Generationen seiner Familie vor ihm bewirtschafteten. „Der pensionierte Biologielehrer betreibt seit mehr als 20 Jahren aktiv ökologische Hofflächengestaltungen“, teilt die VHS mit.

Umtriebiger Experte zu Gast

Niehus ist zudem Autor der Bücher „Erste Schritte zum Naturgarten“ und „Naturgarten bauen“ sowie Herausgeber des Online-Naturgartenbuchs www.naturgartenbuch.de. Regelmäßig veröffentlicht er Beiträge in „Natur und Garten“, der Fachzeitschrift des Naturgartenvereins. Auch produzierte er für die ARD einen Filmbeitrag zum Thema „Naturgarten und Laubfrosch“. Bundesweit sei Niehus mit Vorträgen zu den Themen „Naturgarten“ und „Biodiversität: global – lokal“ unterwegs, heißt es weiter.

Drei Vorträge geplant

Die VHS hat insgesamt drei Vorträge für die Naturgartenreihe geplant, die auch unabhängig voneinander besucht werden können. Nach der Auftaktveranstaltung am 3. März geht es am 17. März weiter mit „40 Naturgartenelemente, die jeder nachbauen kann“. Am 7. April heißt es „Insekten sind Pflanzenstars auf sechs Beinen: ohne sie läuft nichts“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bei hoher Nachfrage soll die Naturgarten-Vortragsreihe im Herbst weitergeführt werden, berichtet die VHS.

Anmeldungen zu den Vorträgen sind unter www.vhs-vhs.de oder telefonisch beim Bürgerservice Verl unter 05246/961196 möglich.