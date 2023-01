VHS Verl: bildreiche Reise durch englische Gärten

Gärtnern gehört in England zur Lebensart. Solche prachtvollen Objekte, wie hier Sheffield Park and Garden, zeigt Daniela Toman in ihrem Bildervortrag.

Verl (gl) - England ist das Mekka für Gartenenthusiasten. Am Mittwoch, 11. Januar, ab 19 Uhr, nimmt die Landschaftsarchitektin und begeisterte Fotografin Daniela Toman im Multifunktionsraum des Gymnasiums laut einer Mitteilung der Stadt Verl Garten- und Landschaftsliebende mit auf eine bildreiche Reise in die Welt der englischen Landschaftsgärten.

Nirgendwo auf der Welt gebe es so viele für Besucher geöffnete Gärten und Parks, heißt es in der Ankündigung. Im Garten werde die Nähe zur Natur und die Hinwendung zur Tradition lebendig. Wie in keinem anderen Land sei das Gärtnern dort Teil der Lebensart.

Unvergleichliche Eindrücke zur Rhododendron-Blüte

Daniela Toman zeigt unter anderem eindrucksvolle Bilder aus Sheffield Park and Garden. Das ist ein informeller Landschaftsgarten, der sich acht Kilometer östlich von Haywards Heath in East Sussex in England befindet. Es wurde ursprünglich im 18. Jahrhundert von Capability Brown angelegt und im frühen 20. Jahrhundert von seinem damaligen Besitzer Arthur Gilstrap Soames als Waldgarten weiterentwickelt. Gerade zur Rhododendron-Blüte – die Seerosen blühen dann ebenfalls – bieten sich unvergleichliche Eindrücke.

Interessierte können sich im Bürgerservice Verl unter 05246/961196 oder im Internet auf der Seite der Volkshochschule anmelden. Kurzentschlossene können auch ein Ticket an der Abendkasse erwerben.

www.vhs-vhs.de