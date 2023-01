VHS-Vortrag in Verl: Achtsamkeit im Mittelpunkt

Claus-Peter Ulitzner kommt am 15. Februar nach Verl. Im Multifunktionsraum des Gymnasiums spricht er über Achtsamkeit.

Verl (gl) - Die Stadt und die Volkshochschule (VHS) laden gemeinsam zu einem kostenlosen Vortrag ein, der sich mit Achtsamkeit und Gesundheit befasst. Der Vortrag findet am Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr im Multifunktionsraum im Erdgeschoss des Gymnasiums an der Sankt-Anna-Straße 22 statt.

Ein Achtsamkeits-Trend zeichnet sich ab

Zu Gast ist Diplom-Psychologe und Unternehmensberater Claus-Peter Ulitzner. Achtsam sein: Das bedeute, den gegenwärtigen Moment wertungsfrei und bewusst wahrzunehmen, ohne sich ablenken zu lassen oder abzuschweifen, heißt es in der Ankündigung der VHS.

Achtsamkeit habe spätestens mit dem Buch „Gesund durch Meditation“ von Jon Kabat-Zinn eine Welle ausgelöst, deren Ausläufer sich in mehreren Bereichen gesundheitsförderlicher Maßnahmen wiederfänden: von der Behandlung rein körperlicher Beschwerden über psychosomatische und stressinduzierte Krankheitsbilder bis zur Ergänzung vieler psychotherapeutischer Verfahren.

Experte gibt Kurse zur Stressbewältigung

Claus-Peter Ulitzner lade in seinem Vortag dazu ein, das Konzept der Achtsamkeit kennenzulernen und die Wirkungsweise über Übungen zu erleben. Im Vordergrund stehen praktische Übungen und deren Anwendung im Alltag – sowohl in der Prävention als auch in der Unterstützung von Heilungsprozessen.

Claus-Peter Ulitzner leitet Kurse zur Stressbewältigung und Selbstführung in Unternehmen, coacht außerdem Fach- und Führungskräfte. Als Praktizierender der Achtsamkeitsmeditation verbindet er psychologisch fundierte Elemente der Selbstführung mit ethischen Werten für ein heilsameres Wirtschaften in dieser herausfordernden Zeit.

Hier sind Anmeldungen möglich

Der Vortrag ist Teil des Verler Gesundheitsforums. Um Anmeldung zum kostenfreien Gesundheitsvortrag im Internet oder unter 05246/961196 wird gebeten.